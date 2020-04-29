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2020-04-29T10:12
https://ria.ru/20200429/1570723722.html
Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова
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РИА Новости

Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова

10:12 29.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.
Отвечая на вопрос, можно ли сейчас охарактеризовать отношения между Москвой и Прагой как напряжённые, Захарова сказала: "Мы бы этого очень не хотели, мы делаем все, чтобы этого не было". "Мы исходим из того, что эти отношения должны развиваться на взаимоуважительной основе, и для этого всегда были веские основания, и почему мы видим цепочку целого ряда действий иной направленности - у меня большой вопрос", - отметила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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"То, что мы сейчас видим в чешских средствах массовой информации или в действиях ряда чешских политических и общественных деятелей, вызывает просто недоумение. Потому что есть проблемы естественные, или необратимые, но есть пути их нормального решения, а в данном случае речь идёт о каких-то бесконечных рукотворных проблемах, которых и быть-то не могло и появление которых явно говорит о их искусственном характере", - заявила она.
Захарова подчеркнула, что соответствующие структуры и ведомства должны предоставить фактические материалы или опровергнуть подобные заявления.
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
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Посольство РФ в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге.
Представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что Прага считает ноту посольства РФ в Праге "ненадлежащей". Кроме того, согласно информации чешского агентства ЧТК, Штихова высказалась и по поводу приезда в Прагу мужчины с российским диппаспортом. "Фактом является то, что примерно три недели назад из служебной командировки вернулся в Прагу аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно встретили в аэропорту. По деталям МИД высказываться не будет, это вопрос к спецслужбам", - сказала Штихова.
Посольство России в Праге в свою очередь заявило, что с середины марта ни один из дипломатических сотрудников дипмиссии не прибывал в пражский аэропорт.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на утку. Захарова ранее назвала информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
59205370
РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЧехииЧехияПолитика
Популярные комментарии
Надо бы извиниться перед чехами..
29 апреля, 10:25
Александр Касаткин
660004
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