Самарская область приняла участие в песенной акции "Наш День Победы"

Самарская область присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы". Архивное фото

Самарская область присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области Самарская область присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы"

САМАРА, 29 апр – РИА Новости. Самарская область в среду приняла от Башкирии эстафету песенного марафона "Наш День Победы", сообщает пресс-служба правительства региона.

Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединит исполнителей из различных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В акции уже приняли участие Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Башкирия.

"Самарская область приняла эстафету от республики Башкортостан с гордостью и глубокой верой в то, что великая песня в исполнении жителей ПФО объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, от Самарской области в проекте приняли участие представители Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. "Вся деятельность Государственного Волжского русского народного хора на протяжении уже более 65 лет направлена на патриотическое воспитание и сохранение культурного наследия великой страны. Именно поэтому артисты посчитали своим долгом принять участие в песенном марафоне. Мы с гордостью подхватили эстафету этой поистине народной акции", - цитирует пресс-служба слова директора коллектива Виталия Натарова.

Передавая песенную эстафету Татарстану, самарские исполнители напомнили, что за годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей. Каждый второй не вернулся, оставшиеся стали мощным тылом для фронта. Куйбышев получил звание "запасной столицы", о нем знал и писал весь мир. Здесь делали легендарные Ил-2 и был построен бункер Сталина. В Куйбышеве Дмитрий Шостакович дописал и дал премьеру Седьмой симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан , а военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени.