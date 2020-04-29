Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 634 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 146 случаев COVID-19, Владимире - 97, Ковровском районе - 70, в Муроме - 68, в Гусь-Хрустальном районе - 50, Александровском - 46.
Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Восемнадцать пациентов выздоровели.