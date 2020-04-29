Зампред ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо в эксклюзивном интервью РИА Новости выразил глубокую благодарность России и другим странам, которые оказывают помощь Италии во время пандемии COVID-19.

"Я хотел бы выразить глубокую благодарность Российской Федерации и всем другим государствам, которые решили оказать нам помощь, каждое в соответствии со своими возможностями", - заявил известный европейский политик.

В этой связи Касталдо назвал "неуместной" полемику, возникшую в итальянских СМИ по поводу того, насколько полезна российская помощь.

"Проявление альтруизма, жест помощи всегда нужно ценить, и еще в большей степени в момент серьезных трудностей, особенно перед лицом того факта, что не все наши партнеры, в том числе в ЕС, продемонстрировали, по крайней мере вначале, ту же готовность и тот же порыв. Это горькие размышления, которые не могут не печалить всех тех, кто, как я, глубоко верит в европейскую интеграцию, основанную на солидарности", - указал собеседник РИА Новости.

Вероне. С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 являются медикам, прибыли в североитальянскую область Ломбардия . Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо

Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более чем 60 городах провинции Бергамо. Они осуществили санитарную обработку помещений общей площадью более 600 тысяч квадратных метров и еще около 95 тысяч квадратных метров асфальтированных дорог. С 22 апреля россияне начали проводить дезинфекционные работы в соседней провинции Брешия. Российские медики продолжают осуществлять лечение больных в недавно открытом полевом госпитале Бергамо.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса в Италии превысило 200 тысяч, почти 69 тысяч больных выздоровели, число жертв составило более 27 тысяч человек.