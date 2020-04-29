Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T15:35
https://ria.ru/20200429/1570721427.html
Зампред ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/151613/52/1516135287_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_c15cb13bff58d50a3672993053ff5bf7.jpg
РИА Новости

Зампред ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

09:27 29.04.2020 (обновлено: 15:35 29.04.2020)
693
© Фото : предоставлено пресс-службой Фабио Массимо КасталдоЗаместитель председателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо
Заместитель председателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо
© Фото : предоставлено пресс-службой Фабио Массимо Касталдо
Заместитель председателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо. Архивное фото
РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо в эксклюзивном интервью РИА Новости выразил глубокую благодарность России и другим странам, которые оказывают помощь Италии во время пандемии COVID-19.
"Я хотел бы выразить глубокую благодарность Российской Федерации и всем другим государствам, которые решили оказать нам помощь, каждое в соответствии со своими возможностями", - заявил известный европейский политик.
Мэр Монтекатини-Терме пригласил российских военных отдохнуть на курорте
10 апреля, 17:22Распространение нового коронавируса
Мэр Монтекатини-Терме пригласил российских медиков отдохнуть на курорте
В этой связи Касталдо назвал "неуместной" полемику, возникшую в итальянских СМИ по поводу того, насколько полезна российская помощь.
"Проявление альтруизма, жест помощи всегда нужно ценить, и еще в большей степени в момент серьезных трудностей, особенно перед лицом того факта, что не все наши партнеры, в том числе в ЕС, продемонстрировали, по крайней мере вначале, ту же готовность и тот же порыв. Это горькие размышления, которые не могут не печалить всех тех, кто, как я, глубоко верит в европейскую интеграцию, основанную на солидарности", - указал собеседник РИА Новости.
Российские военные специалисты в костюмах бактериологической защиты на территории лечебного учреждения в Бергамо, Италия
28 марта, 10:40Распространение нового коронавируса
Возможности российских военных в Италии, борющихся с коронавирусом
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. 104 российских военных специалиста, из которых 32 являются медикам, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в более чем 60 городах провинции Бергамо. Они осуществили санитарную обработку помещений общей площадью более 600 тысяч квадратных метров и еще около 95 тысяч квадратных метров асфальтированных дорог. С 22 апреля россияне начали проводить дезинфекционные работы в соседней провинции Брешия. Российские медики продолжают осуществлять лечение больных в недавно открытом полевом госпитале Бергамо.
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо
9 апреля, 11:52Распространение нового коронавируса
Конте ответил на заявления о политической подоплеке помощи от России
Согласно последним официальным данным, по состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса в Италии превысило 200 тысяч, почти 69 тысяч больных выздоровели, число жертв составило более 27 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Читайте полный текст интервью Фабио Касталдо >>
1111130
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
16:35У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
16:34В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
16:32Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
16:31Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
16:31Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
16:31Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
16:31Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
16:31На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов
16:30"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
16:30СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе
16:30В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
16:30Ограничения в России полностью отменят только после появления вакцины
16:30Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам
16:27Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
16:27Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
Лента новостейМолния