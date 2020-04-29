В крупнейшем районе Югры 600 семей планируют переселить в новое жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Власти Власти Сургутского района ХМАО в этом году планируют переселить в новые квартиры свыше 600 семей, в большей степени за счет поддержки правительства региона, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Руководитель района подчеркнул, что вопросы местных жителей, связанные с переселением из аварийных домов, задают ему чаще всего в соцсетях, поэтому данная тема "находится в приоритете". В таких домах в Сургутском районе проживает около 9 тысяч семей, свой срок расселения есть у каждого здания, отметил Трубецкой.

"В этом году мы планируем переселить примерно 626 семей. Это жители четырех поселений: Лянтор, Солнечный, Барсово и Угут... В очередной раз напомню, что на эти цели Сургутский район получил дополнительные 902 миллиона рублей, за что огромная благодарность губернатору Наталье Комаровой и правительству Югры", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в 2020 году застройщики планируют сдать тысячу квартир, треть из них уже введена, и власти Сургутского района разместили лот на закупку 450 квартир, которые пойдут на расселение людей из аварийного фонда. Трубецкой добавил, что муниципалитет продолжит работу по привлечению средств на эти цели.