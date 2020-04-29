В крупнейшем районе Югры 600 семей планируют переселить в новое жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО в этом году планируют переселить в новые квартиры свыше 600 семей, в большей степени за счет поддержки правительства региона, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель района подчеркнул, что вопросы местных жителей, связанные с переселением из аварийных домов, задают ему чаще всего в соцсетях, поэтому данная тема "находится в приоритете". В таких домах в Сургутском районе проживает около 9 тысяч семей, свой срок расселения есть у каждого здания, отметил Трубецкой.
"В этом году мы планируем переселить примерно 626 семей. Это жители четырех поселений: Лянтор, Солнечный, Барсово и Угут... В очередной раз напомню, что на эти цели Сургутский район получил дополнительные 902 миллиона рублей, за что огромная благодарность губернатору Наталье Комаровой и правительству Югры", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что в 2020 году застройщики планируют сдать тысячу квартир, треть из них уже введена, и власти Сургутского района разместили лот на закупку 450 квартир, которые пойдут на расселение людей из аварийного фонда. Трубецкой добавил, что муниципалитет продолжит работу по привлечению средств на эти цели.
Согласно информации районных властей, в прошлом году более 1100 семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе за счет поддержки правительства Югры.