Горячая линия заработала для находящихся на Чаяндинском месторождении

ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Горячая линия заработала для тех, кто находится на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, где введен карантин из-за очага заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
По данным правительства региона, на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находится в больницах Якутии. Еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.
"В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции для работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и подрядных организаций создана горячая линия. Туда могут обращаться те, кто сегодня находится на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения", - рассказали в оперштабе.
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В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев в среду на ежедневном брифинге отметил, что силами "Согаза" на месторождении собрали пробы у всех, кто там находится. По предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много, рассказал он. Якутия оказывает заболевшим всю необходимую помощь, в инфекционных больницах республики находится 56 человек с Чаяндинского месторождения. На территории вместе со специалистами "Газпрома" работают медики и специалисты управления Роспотребнадзора республики.
Ранее сообщалось, что вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил обеспечить меры для недопущения распространения коронавируса на Чаяндинском месторождении в Якутии. До 1 мая минздрав России, Роспотребнадзор, Минтранс России совместно с ПАО "Газпром" и правительством республики Саха (Якутия) должны разработать планы транспортировки больных коронавирусной инфекцией, в первую очередь находящихся в тяжелом состоянии, из вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в медицинские учреждения, расположенные на территории других субъектов РФ.
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