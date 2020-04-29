Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:14
https://ria.ru/20200429/1570721007.html
Горячая линия заработала для находящихся на Чаяндинском месторождении
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Горячая линия заработала для находящихся на Чаяндинском месторождении

09:14 29.04.2020
676
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Горячая линия заработала для тех, кто находится на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, где введен карантин из-за очага заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
По данным правительства региона, на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находится в больницах Якутии. Еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.
"В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции для работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и подрядных организаций создана горячая линия. Туда могут обращаться те, кто сегодня находится на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения", - рассказали в оперштабе.
Опрос
Как вам на самоизоляции?
Проголосовали:284419
6 апреля, 10:40
В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев в среду на ежедневном брифинге отметил, что силами "Согаза" на месторождении собрали пробы у всех, кто там находится. По предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много, рассказал он. Якутия оказывает заболевшим всю необходимую помощь, в инфекционных больницах республики находится 56 человек с Чаяндинского месторождения. На территории вместе со специалистами "Газпрома" работают медики и специалисты управления Роспотребнадзора республики.
Ранее сообщалось, что вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил обеспечить меры для недопущения распространения коронавируса на Чаяндинском месторождении в Якутии. До 1 мая минздрав России, Роспотребнадзор, Минтранс России совместно с ПАО "Газпром" и правительством республики Саха (Якутия) должны разработать планы транспортировки больных коронавирусной инфекцией, в первую очередь находящихся в тяжелом состоянии, из вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в медицинские учреждения, расположенные на территории других субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
200005
Распространение нового коронавирусаРеспублика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевГазпромФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Юрий ТрутневНоябрьскОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
16:35У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
16:34В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
16:32Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
16:31Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
16:31Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
16:31Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
16:31Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
16:31На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов
16:30"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
16:30СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе
16:30В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
16:30Ограничения в России отменят только после появления вакцины
16:30Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам
16:27Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
16:27Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
16:26В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
Лента новостейМолния