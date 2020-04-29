Горячая линия заработала для находящихся на Чаяндинском месторождении

"В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции для работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и подрядных организаций создана горячая линия. Туда могут обращаться те, кто сегодня находится на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения", - рассказали в оперштабе.