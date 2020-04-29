Врач назвал условия для смягчения режима самоизоляции

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Смягчать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, можно, когда прирост новых случаев будет не более двух-трех процентов в день. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире "России 1".
Ситуацию с распространением заболевания он оценил "на троечку". В Москве, по его словам, прирост заболевших составляет шесть процентов в день, а в регионах — по-разному. "Говорить о снятии мер нет никаких оснований", — считает эксперт.
"Чтобы мы говорили о контроле над ситуацией, у нас ежедневный прирост должен быть два-три процента в день максимум. Сейчас — семь", — пояснил Лукашев.
В России выявили почти 100 тысяч заразившихся коронавирусом, 972 человека скончались, более десяти тысяч выздоровели.
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