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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:44
https://ria.ru/20200429/1570720790.html
Врач назвал условия для смягчения режима самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571807_0:185:3116:1938_1036x0_80_0_0_fc4d320f75f2a683bf303389368c5010.jpg
РИА Новости

Врач назвал условия для смягчения режима самоизоляции

09:10 29.04.2020 (обновлено: 11:44 29.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУлица во время самоизоляции
Улица во время самоизоляции
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Улица во время самоизоляции. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Смягчать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, можно, когда прирост новых случаев будет не более двух-трех процентов в день. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире "России 1".
Ситуацию с распространением заболевания он оценил "на троечку". В Москве, по его словам, прирост заболевших составляет шесть процентов в день, а в регионах — по-разному. "Говорить о снятии мер нет никаких оснований", — считает эксперт.
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"Чтобы мы говорили о контроле над ситуацией, у нас ежедневный прирост должен быть два-три процента в день максимум. Сейчас — семь", — пояснил Лукашев.
В России выявили почти 100 тысяч заразившихся коронавирусом, 972 человека скончались, более десяти тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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