СК выясняет причастность чиновника к поджогу леса в Приангарье

"28 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Следователи устанавливают причастность одного из чиновников к поджогу", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка по признакам статьи о покушении на превышение должностных полномочий.