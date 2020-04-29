СК выясняет причастность чиновника к поджогу леса в Приангарье

ИРКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Следователи в Усть-Кутском районе устанавливают причастность чиновника к поджогу травы вблизи лесополосы, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник в 200 километрах от города Усть-Кута в частных угодьях местные жители задержали трех представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину.
"28 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Следователи устанавливают причастность одного из чиновников к поджогу", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка по признакам статьи о покушении на превышение должностных полномочий.