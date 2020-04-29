В Казахстане госпитализировали гражданина Белоруссии с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 29 апр - РИА Новости. Гражданин Гражданин Белоруссии , который осуществлял международные перевозки из Польши , госпитализирован с коронавирусом в Костанайской области Казахстана (на севере страны), сообщил в среду оперативный штаб государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

В Казахстане подтверждено более 3 тысяч случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Глава государства сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.

"В Костанайской области зарегистрировано 2 (новых - ред.) случая заражения коронавирусной инфекцией. В городе Костанай госпитализирован мужчина 1968 года рождения, гражданин Республики Беларусь. Водитель международных грузоперевозок, следовал по маршруту Польша-Казахстан в город Костанай. При пересечении границы с Российской Федерацией, на автопереходе "Кайрак" был обследован методом бесконтактной термометрии, температура была в норме. По прибытию к пункту разгрузки, мужчина почувствовал слабость, ухудшение состояния здоровья, вызвал скорую помощь", - говорится в сообщении штаба.

Мужчину госпитализировали в провизорный госпиталь, была подтверждена коронавирусная инфекция. "Контактов с населением при передвижении по территории Костанайской области, а также при разгрузке не имел", - отметили в штабе.

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в регионе у мужчины 1978 года рождения, который контактировал с ранее зараженным пациентом. Всего в регионе подтверждено 45 случаев заболевания COVID-19.