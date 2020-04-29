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2020-04-29T08:07
https://ria.ru/20200429/1570719412.html
Переработчики одежды призвали не сдавать текстиль во время COVID-19
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РИА Новости

Переработчики одежды призвали не сдавать текстиль во время COVID-19

08:07 29.04.2020
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© Depositphotos / william87В магазине одежды
В магазине одежды
© Depositphotos / william87
В магазине одежды. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Социальный бизнес, который занимается приемом старой одежды, продажей ее в секонд-хендах и переработкой, сократил количество контейнеров, он предлагает услуги по вывозу старой одежды, но все-таки не рекомендует сдавать одежду до конца режима самоизоляции, заявили представители компаний, работающих с текстилем, на онлайн конференции "Зеленая точка".
"Стандартно апрель-май - месяцы, когда люди активно избавляются от вещей. На это также влияют православные праздники. Интуитивно и по привычке люди будут расхламляться, но я призываю не носить сейчас вещи в контейнеры (для сбора одежды или раздельного сбора)", - сказала учредитель фонда "Второе дыхание" (благотворительный фонд, специализируется на работе с секонд-хендом) Дарья Алексеева.
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Она уточнила, что в Москве у фонда "Второе дыхание" осталось 20 контейнеров из 58, обслуживание которых связано с большими затратами. Эксперт предложила москвичам пользоваться сервисом по вывозу одежды из дома.
Алексеева также посоветовала покупать одежду местных дизайнеров, чтобы снизить углеродный след от вещей и поддержать местных производителей.
Представитель московского регионального оператора "Эколайн" Анастасия Кирсанова отметила, что текстиль также не следует выносить в контейнер для раздельного сбора. По ее словам, текстиль в настоящее время невозможно отправить на переработку. Она также уточнила, что нельзя выбрасывать одежду в контейнер для смешанных отходов. В этом случае на сортировке оказывается испачканный текстиль, который не перерабатывается, а его попадание в ленту конвейера приводит к поломкам техники.
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"Только если никакое применение этим вещам найти нельзя, несите в контейнер", - сказала Кирсанова.
Директор сети магазинов "Спасибо" (Санкт-Петербург) Наталья Галечьян посоветовала сложить вещи в сумки, чтобы сдать их в секонд-хенды после окончания пандемии.
"Эти вещи лежали у вас какое-то время, пусть еще полежат, не рискуйте. Покупайте в онлайн-секонд-хендах. Заказывайте сувениры и подарки, чтобы поддержать работу переработчиков", - сказала Галечьян.
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