Переработчики одежды призвали не сдавать текстиль во время COVID-19

"Стандартно апрель-май - месяцы, когда люди активно избавляются от вещей. На это также влияют православные праздники. Интуитивно и по привычке люди будут расхламляться, но я призываю не носить сейчас вещи в контейнеры (для сбора одежды или раздельного сбора)", - сказала учредитель фонда "Второе дыхание" (благотворительный фонд, специализируется на работе с секонд-хендом) Дарья Алексеева.