В бассейне Амура стартовал масштабный учет журавлей

Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год всемирным Годом журавля. В бассейне Амура встречается сразу 6 видов журавлей из 15 известных на планете и из 9 видов, живущих в Евразии. Пять – серый, чёрный, даурский, японский и красавка – ежегодно гнездятся в бассейне реки Амур. Шестой вид, стерх, бывает здесь на пролетах весной и осенью, но гнездится в Якутии.
"Системное исследование их численности, области распространения, количества гнездящихся пар не велось очень долго. В результате сейчас достаточно сложно говорить даже об общей численности популяций журавлей и её динамике, что затрудняет понимание факторов, влияющих на численность птиц и принятие мер по их охране. В связи с этим одним из ключевых направлений работы в рамках Года журавля стал именно учет журавлей в ключевых местах их обитания в бассейне Амура на территории Забайкальского края, Амурской области и ЕАО, Хабаровского и Приморского краев, а также учет на пролетных путях", — сказал координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ Юрий Гафаров.
В Приморье провели оценку численности журавлей в долине реки Раздольная, южнее Уссурийска. Этот путь – один из основных для миграции птиц, зимующих на Японских островах и Корейском полуострове. Сейчас идет обработка собранных данных.
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В Амурской области начали подсчет журавлей на полях на территории заказника "Амурский" и его охранной зоны. Это одна из ключевых точек отдыха птиц, мигрирующих из южных районов Китая на север Амурской области и в Якутию. Сотрудники Хинганского заповедника с помощью беспилотников приступили к поиску гнезд журавлей.
В ЕАО работу по учету журавлей проводят сотрудники заповедника "Бастак". Также этих птиц посчитают на юге Забайкальского края, там живет даурский журавль – вид, находящийся под угрозой.