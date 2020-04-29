В бассейне Амура стартовал масштабный учет журавлей

В Амурской области начали подсчет журавлей на полях на территории заказника "Амурский" и его охранной зоны. Это одна из ключевых точек отдыха птиц, мигрирующих из южных районов Китая на север Амурской области и в Якутию. Сотрудники Хинганского заповедника с помощью беспилотников приступили к поиску гнезд журавлей.