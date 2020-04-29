Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T08:00
https://ria.ru/20200429/1570719228.html
В бассейне Амура стартовал масштабный учет журавлей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155872/73/1558727307_0:298:3072:2026_1036x0_80_0_0_20289dd8c30b5cce3080e2b53c1ecb2b.jpg
РИА Новости

В бассейне Амура стартовал масштабный учет журавлей

08:00 29.04.2020
90
© Depositphotos / Ondrej ProsickyСерый журавль
Серый журавль
© Depositphotos / Ondrej Prosicky
Серый журавль . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Ученые впервые за долгое время начали учет журавлей на путях пролета и в местах миграционных скоплений в регионах российской части бассейна Амура, сообщает Амурский филиал WWF России.
Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год всемирным Годом журавля. В бассейне Амура встречается сразу 6 видов журавлей из 15 известных на планете и из 9 видов, живущих в Евразии. Пять – серый, чёрный, даурский, японский и красавка – ежегодно гнездятся в бассейне реки Амур. Шестой вид, стерх, бывает здесь на пролетах весной и осенью, но гнездится в Якутии.
Японский журавль
6 марта, 08:49
В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
"Системное исследование их численности, области распространения, количества гнездящихся пар не велось очень долго. В результате сейчас достаточно сложно говорить даже об общей численности популяций журавлей и её динамике, что затрудняет понимание факторов, влияющих на численность птиц и принятие мер по их охране. В связи с этим одним из ключевых направлений работы в рамках Года журавля стал именно учет журавлей в ключевых местах их обитания в бассейне Амура на территории Забайкальского края, Амурской области и ЕАО, Хабаровского и Приморского краев, а также учет на пролетных путях", — сказал координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ Юрий Гафаров.
В Приморье провели оценку численности журавлей в долине реки Раздольная, южнее Уссурийска. Этот путь – один из основных для миграции птиц, зимующих на Японских островах и Корейском полуострове. Сейчас идет обработка собранных данных.
Овцебыки на острове Врангеля
27 апреля, 05:51
Геоботаники спрогнозируют изменения климата в Арктике
В Амурской области начали подсчет журавлей на полях на территории заказника "Амурский" и его охранной зоны. Это одна из ключевых точек отдыха птиц, мигрирующих из южных районов Китая на север Амурской области и в Якутию. Сотрудники Хинганского заповедника с помощью беспилотников приступили к поиску гнезд журавлей.
В ЕАО работу по учету журавлей проводят сотрудники заповедника "Бастак". Также этих птиц посчитают на юге Забайкальского края, там живет даурский журавль – вид, находящийся под угрозой.
Тюлень, спасенный волонтерами Фонда друзей балтийской нерпы на пляже в Комарово
29 марта, 02:22Туризм
В Петербурге двух тюленят спасли и отправили на реабилитацию
000000
ЕвразияВсемирный фонд дикой природыЗабайкальский крайУссурийскприродаЖивотныеОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
16:35У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
16:34В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
16:32Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
16:31Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
16:31Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
16:31Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
16:31Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
16:31На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов
16:30"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
16:30СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе
16:30В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
16:30Ограничения в России отменят только после появления вакцины
16:30Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам
16:27Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
16:27Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
16:26В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
16:23Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму
Лента новостейМолния