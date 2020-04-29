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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T07:56
https://ria.ru/20200429/1570718911.html
Больных COVID-19 вахтовиков с газового месторождения вывезут из Якутии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569400523_0:52:2934:1702_1036x0_80_0_0_aba0fc772805785f6eef9a88141414f0.jpg
РИА Новости

Больных COVID-19 вахтовиков с газового месторождения вывезут из Якутии

07:45 29.04.2020 (обновлено: 07:56 29.04.2020)
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© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус
Лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Павел Кононов
Перейти в фотобанк
Лаборатория для тестирования на коронавирус . Архивное фото
ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Больные коронавирусом вахтовые рабочие из Чаяндинского месторождения, где выявлен очаг заражения коронавирусом, будут вывезены из Якутии в другие регионы страны, сообщил на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.

"Мы провели достаточно серьезную работу в течение последних суток с руководством "Газпрома", подрядных организаций "Газпрома", Роспотребнадзора… Сейчас согласован и подписан план действий, который в том числе предусматривает в ближайшие дни начало вывоза вахтовых рабочих и подрядчиков здоровых в регионы, откуда они прибыли, с дальнейшим там сохранением в обсерваторах… Ну, а больные тоже будут вывозиться в другие регионы Росссийской Федерации для прохождения медицинского обслуживания", — сказал Николаев.

Он подчеркнул, что власти Якутии за то, чтобы все необходимые медицинские мероприятия на месторождении провести как можно быстрее, но в последние дни "из-за волнений среди подрядчиков работа идет с урывками".
Ранее сообщалось, что вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил обеспечить меры для недопущения распространения коронавируса на Чаяндинском месторождении. До 1 мая минздрав России, Роспотребнадзор, Минтранс России совместно с ПАО "Газпром" и правительством республики Саха (Якутия) должны разработать планы транспортировки больных коронавирусной инфекцией, в первую очередь находящихся в тяжелом состоянии, из вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в медицинские учреждения, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации.
Медицинский работник
29 апреля, 07:26Распространение нового коронавируса
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В СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих.
По данным властей, на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО. Согласно сведениями ямальского регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, у 16 вывезенных из Чаяндинского месторождения в автономный округ рабочих нашли коронавирус, трое уже выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевГазпромФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Юрий ТрутневОбщество
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