Больных COVID-19 вахтовиков с газового месторождения вывезут из Якутии

"Мы провели достаточно серьезную работу в течение последних суток с руководством "Газпрома", подрядных организаций "Газпрома", Роспотребнадзора… Сейчас согласован и подписан план действий, который в том числе предусматривает в ближайшие дни начало вывоза вахтовых рабочих и подрядчиков здоровых в регионы, откуда они прибыли, с дальнейшим там сохранением в обсерваторах… Ну, а больные тоже будут вывозиться в другие регионы Росссийской Федерации для прохождения медицинского обслуживания", — сказал Николаев.