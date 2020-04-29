В Ленинградской области при пожаре погибли восемь человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. В Ленинградской области при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района.
"Ночью произошел пожар в доме в городе Выборге по улице Малая Водяная. <...> Семья была неблагополучной", — сказал собеседник агентства.
Сейчас пожар потушили, ведется разбор завалов.
В ведомстве добавили, что личности погибших пока устанавливаются.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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