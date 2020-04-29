Пять российских ученых удостоены орденов в Японии

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Пять российских ученых, в том числе известный японист Александр Мещеряков, удостоены орденов Восходящего солнца и Священного сокровища в Японии, постановление правительство обнародовано в печати в среду.
Александр Мещеряков, главный научный сотрудник Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Ирина Лебедева, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, удостоены ордена Восходящего солнца с золотыми лучами и шейной лентой (в прежней классификации – третья степень ордена).
Орден Восходящего солнца с золотыми лучами и розеткой (в прежней классификации четвертая степень ордена) получили старший научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вадим Климов и директор КГБУК "Дальневосточный художественный музей" Валентина Запорожская.
Старший научный сотрудник Государственного музея искусства народов Востока Галина Шишкина удостоена ордена Священного сокровища с золотыми лучами и лентой (в прежней классификации четвертая степень ордена).
Среди более чем 4180 награжденных лишь два иностранца были удостоены самой высокой степени ордена Восходящего солнца – на большой орденской ленте и со звездой (первая степень в прежней классификации) – это сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс и непальский политик Рам Чандра Пудел.
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