Заслуженный врач России спрогнозировал появление вакцины от коронавируса

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно и к концу года, заявил член комитета Сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно и к концу года, заявил член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с " Парламентской газетой ".

Он подчеркнул, что это лишь оптимистичный прогноз.

"Говорить о каких-то конкретных сроках создания вакцины сложно: исследования действительно проводят во всем мире. Но я отношусь к тем, кто оптимистично смотрит на этот процесс, и думаю, что к концу года появление вакцины против коронавируса возможно", — отметил Круглый.

Собеседник издания добавил, что в начале месяца был принят закон, который фактически наделяет правительство правом в экстренных случаях устанавливать упрощенный порядок регистрации препаратов, в том числе вакцины. Поэтому, пояснил Круглый, на регистрацию нового препарата при его появлении может потребоваться не так много времени.

"Напомню, в свое время, когда было необходимо срочно зарегистрировать вакцину от полиомиелита, это сделали за три дня. Думаю, что-то подобное будет сделано и по отношению к вакцине против коронавирусной инфекции, как только она пройдет все испытания", — заключил он.

В России выявили 93 тысячи заразившихся коронавирусом, около восьми тысяч человек уже излечились.