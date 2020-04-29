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2020-04-29T06:25
https://ria.ru/20200429/1570717912.html
Вильфанд объяснил причины лесных пожаров в России
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РИА Новости

Вильфанд объяснил причины лесных пожаров в России

06:25 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бесснежная теплая зима привела к тому, что почва не промерзла и весной осталась без влаги, в результате риски возникновения лесных пожаров в России значительно выросли, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Еще в марте мы подготовили информацию, что на европейской территории России существует вероятность раннего пожароопасного сезона. Этому способствовали несколько факторов. Первое - зима была теплая, не просто теплая, а супертеплая. Снега было очень мало, не было традиционного процесса: таяния снега и поступления воды в почву. Этот процесс всегда пополняет запасы влаги в почве", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что не было еще одного процесса, который типичен для умеренных широт.
"Почва за зимний период промерзает, поэтому, когда весной происходит оттаивание почвы, то сохраняется влага в почве, которая накопилась еще от осенних дождей. В этом году этих процессов не было. Весной происходит быстрое обезвоживание почвы, когда солнце становится активнее: верхняя поверхность почвы нагревается, и происходит испарение влаги", - уточнил Вильфанд.
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Он добавил, что такое обезвоживание почвы приводит к тому, что корни кустарников и деревьев питаются мало, поэтому растения более сухие и легко могут загореться.
"Мы прогнозируем, что в мае температурный фон будет близок к норме. В конце апреля и в мае создаются условия, когда температура высокая, а осадков нет. Поэтому на европейской территории прогноз высокой пожарной опасности", - пояснил ученый.
Он уточнил, что на юге азиатской части РФ снега также было не очень много, а солнечные лучи уже интенсивны.
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Эксперт назвал причину большинства лесных пожаров в РоссииВ Сибирском и Дальневосточном федеральных округах насчитывается более ста очагов природных пожаров, сообщили в МЧС. Директор Лесного попечительского совета Николай Шматков в интервью радио Sputnik высказал свое мнение о том, что нужно делать, чтобы число пожаров сокращалось.
"Кроме того, здесь отмечалось много антициклональной активности. Омская, Томская области, юг Красноярского края и Забайкалье, Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края, Приморье. В этих регионах также высокие риски природных пожаров", - отметил Вильфанд.
Метеоролог добавил, что необходимо различать риски пожарной опасности и возникшие пожары. Риски связаны с природными факторами, а сами пожары в 99% случаев возникают по вине человека.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
29 апреля, 05:34
Вильфанд отметил близкое к рекордному число лесных пожаров в России
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Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
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