Эксперт предложил Роскосмосу создать совместное предприятие со SpaceX

"Вполне можно предложить создать совместное предприятие с Маском для реализации проекта грузовой транспортной системы для освоения дальнего космоса", - сказал РИА Новости Ионин.

По его словам, в таком партнерстве SpaceX бы продолжил заниматься созданием сверхтяжелой ракеты BFR и корабля Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, а российская сторона могла бы заняться созданием космической системы перевозки грузов для колонистов, используя технологии SpaceX и Роскосмоса.