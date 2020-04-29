Эксперт предложил Роскосмосу создать совместное предприятие со SpaceX

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскосмосу следует объединить усилия с американской компанией SpaceX Илона Маска в создании техники для освоения дальнего космоса, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
"Вполне можно предложить создать совместное предприятие с Маском для реализации проекта грузовой транспортной системы для освоения дальнего космоса", - сказал РИА Новости Ионин.
По его словам, в таком партнерстве SpaceX бы продолжил заниматься созданием сверхтяжелой ракеты BFR и корабля Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, а российская сторона могла бы заняться созданием космической системы перевозки грузов для колонистов, используя технологии SpaceX и Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что НАСА сделало SpaceX первым коммерческим поставщиком грузов на окололунную орбиту.
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