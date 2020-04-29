Ежегодная сессия парламента Китая откроется 22 мая

Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта, но была отложена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.