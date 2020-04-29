Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T05:54
https://ria.ru/20200429/1570717379.html
Ежегодная сессия парламента Китая откроется 22 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/145423/75/1454237566_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_5114e7a23b47b807d2e39cea52a98476.jpg
РИА Новости

Ежегодная сессия парламента Китая откроется 22 мая

05:24 29.04.2020 (обновлено: 05:54 29.04.2020)
1482
© AFP 2020 / Goh Chai HinВсекитайское Собрание народных представителей
Всекитайское Собрание народных представителей
© AFP 2020 / Goh Chai Hin
Всекитайское Собрание народных представителей. Архивное фото
ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Отложенная из-за эпидемии коронавируса ежегодная сессия китайского парламента - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – откроется 22 мая, сообщает в среду Центральное телевидение КНР.
Решение было принято в ходе заседания Постоянного комитета ВСНП, которое прошло с 26 по 29 апреля.
"В ходе заседания принято решение, что открытие третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва пройдет в Пекине 22 мая", - говорится в сообщении телеканала.
При этом открытие сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), пройдет 21 мая, обычно она начинается 3 марта.
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
29 апреля, 04:30Распространение нового коронавируса
В Китае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
"Под сильным руководством ЦК КПК и товарища Си Цзиньпина, благодаря тяжелой работе всего народа, нынешняя ситуация в области профилактики и контроля эпидемии COVID-19 продолжает улучшаться, экономическая и общественная жизнь постепенно возвращаются в нормальное состояние. Учитывая все факторы, условия для своевременного проведения третьей сессии ВСНП 13-го созыва уже созданы", - указано в заявлении по итогам заседания.
Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта, но была отложена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
29 апреля, 04:10Туризм
В Китае возобновились поездки тургрупп внутри страны
201000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Всекитайское собрание народных представителейПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
16:32Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
16:31Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
16:31Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
16:31Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
16:31Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
16:31На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов
16:30"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
16:30СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе
16:30В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
16:30Ограничения сохранятся до появления вакцины от COVID-19, заявила Попова
16:30Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам
16:27Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
16:27Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
16:26В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
16:23Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
Лента новостейМолния