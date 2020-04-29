Ежегодная сессия парламента Китая откроется 22 мая

ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Отложенная из-за эпидемии коронавируса ежегодная сессия китайского парламента - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – откроется 22 мая, сообщает в среду Центральное телевидение КНР.
Решение было принято в ходе заседания Постоянного комитета ВСНП, которое прошло с 26 по 29 апреля.
"В ходе заседания принято решение, что открытие третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва пройдет в Пекине 22 мая", - говорится в сообщении телеканала.
При этом открытие сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), пройдет 21 мая, обычно она начинается 3 марта.
"Под сильным руководством ЦК КПК и товарища Си Цзиньпина, благодаря тяжелой работе всего народа, нынешняя ситуация в области профилактики и контроля эпидемии COVID-19 продолжает улучшаться, экономическая и общественная жизнь постепенно возвращаются в нормальное состояние. Учитывая все факторы, условия для своевременного проведения третьей сессии ВСНП 13-го созыва уже созданы", - указано в заявлении по итогам заседания.
Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта, но была отложена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.
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