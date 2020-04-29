Российские Ту-160 выполнили полет над водами Балтийского моря

Он длился больше восьми часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Финляндии, Дании, Польши, Швеции.

Все они выполняются "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", отмечают в Минобороны.