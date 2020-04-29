Российские Ту-160 выполнили полет над водами Балтийского моря

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Два стратегических ракетносца Ту-160 Воздушно-Космических Сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Минобороны России.
Он длился больше восьми часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Финляндии, Дании, Польши, Швеции.
Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все они выполняются "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", отмечают в Минобороны.