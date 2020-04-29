Третий спецрейс вывез из США 257 россиян

"Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на родину. Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой!" – говорится в Twitter дипмиссии.
По данным генконсульства РФ, на борту находятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что при составлении списков акцент был на его гуманитарном характере, то есть приоритетном внесении в него пожилых людей, находящихся на реабилитации после операции, и школьников, которые были в Америке по учебным программам, свернувшимся из-за коронавируса.
Ранее он сообщал, что всего посольство располагает информацией о 1,5 тысячах граждан РФ, желающих покинуть США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.