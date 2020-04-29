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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T04:25
https://ria.ru/20200429/1570716905.html
Третий спецрейс вывез из США 257 россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

Третий спецрейс вывез из США 257 россиян

04:24 29.04.2020 (обновлено: 04:25 29.04.2020)
6793
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Третьим специальным рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву вылетели 257 россиян, сообщило в среду посольство РФ в США.

"Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на родину. Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой!" – говорится в Twitter дипмиссии.

По данным генконсульства РФ, на борту находятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что при составлении списков акцент был на его гуманитарном характере, то есть приоритетном внесении в него пожилых людей, находящихся на реабилитации после операции, и школьников, которые были в Америке по учебным программам, свернувшимся из-за коронавируса.
Ранее он сообщал, что всего посольство располагает информацией о 1,5 тысячах граждан РФ, желающих покинуть США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНью-ЙоркАэрофлотНижний НовгородАнатолий АнтоновМоскваСШАОбщество
Популярные комментарии
Вывезли "сироток и нищих".
29 апреля, 08:37
wity.dronow.61
1300001
Они нам нужны ? Что делают в США более 1500 человек , готовых вылететь в Россию ? Не хотят работать на благо России , а как припёрло , сразу в Россию кинулись , двурушники.
29 апреля, 08:38
Эффективный Менеджер
1100002
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