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2020-04-29T03:48
https://ria.ru/20200429/1570716719.html
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
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РИА Новости

В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза

03:48 29.04.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ряд мер по поддержке отечественной экономики в условиях коронавируса и сложной экономической ситуации, в частности, он выступил за ужесточение процедуры выдачи рабочих виз гражданам Евросоюза.
Соответствующие письма (текст есть у РИА Новости) Милонов направил министру финансов РФ Антону Силуанову, первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову и главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.
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Так, депутат предложил ряд мер, которые, по его мнению, позволят привлечь в бюджет РФ дополнительные доходы "из набитых кошельков иностранных инвесторов, которые поддерживают свои государства русским трудом".
"Среди этих мер... ужесточение условий получения рабочих виз для граждан Евросоюза и повышение ответственности за работу по туристической визе с целью сокращения популярной у европейских грузоперевозчиков нелегальной трудовой деятельности", - говорится в письме Милонова.
Парламентарий считает необходимым повысить комиссии для исходящих международных межбанковских транзакций, в том числе в страны Прибалтики, для сокращения вывода капитала из России.
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Кроме того, он выступил за повышение кредитных ставок для иностранных организаций и российских компаний с иностранными собственниками, в том числе из стран Прибалтики.
Депутат считает необходимым ужесточить ответственность за отсутствие платы в системе "Платон" для автопоездов с номерами Евросоюза и увеличить для них плату в рамках системы "Платон", ввести повышенные ставки ОСАГО для иностранных коммерческих автомобилей.
Милонов также предложил дополнительную налоговую нагрузку на иностранные компании и компании с иностранными собственниками, например, повысить для них подоходный налог.
"Кроме того, необходимо изучить возможность предоставления российским компаниям не только налоговой отсрочки, в соответствии с указом президента России, но и снижение налоговой нагрузки на них в будущем за счет новых выплат в бюджет от иностранных компаний и российских компаний с преобладающим иностранным участием", - говорится в письме депутата.
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Александр ЖуковПлатонОСАГОВиталий МилоновАнтон СилуановГосдума РФЕвросоюзЭкономика
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