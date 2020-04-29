В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ряд мер по поддержке отечественной экономики в условиях коронавируса и сложной экономической ситуации, в частности, он выступил за ужесточение процедуры выдачи рабочих виз гражданам Евросоюза

Соответствующие письма (текст есть у РИА Новости) Милонов направил министру финансов РФ Антону Силуанову , первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову и главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Так, депутат предложил ряд мер, которые, по его мнению, позволят привлечь в бюджет РФ дополнительные доходы "из набитых кошельков иностранных инвесторов, которые поддерживают свои государства русским трудом".

"Среди этих мер... ужесточение условий получения рабочих виз для граждан Евросоюза и повышение ответственности за работу по туристической визе с целью сокращения популярной у европейских грузоперевозчиков нелегальной трудовой деятельности", - говорится в письме Милонова.

Парламентарий считает необходимым повысить комиссии для исходящих международных межбанковских транзакций, в том числе в страны Прибалтики, для сокращения вывода капитала из России.

Кроме того, он выступил за повышение кредитных ставок для иностранных организаций и российских компаний с иностранными собственниками, в том числе из стран Прибалтики.

Депутат считает необходимым ужесточить ответственность за отсутствие платы в системе " Платон " для автопоездов с номерами Евросоюза и увеличить для них плату в рамках системы "Платон", ввести повышенные ставки ОСАГО для иностранных коммерческих автомобилей.

Милонов также предложил дополнительную налоговую нагрузку на иностранные компании и компании с иностранными собственниками, например, повысить для них подоходный налог.