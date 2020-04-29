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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T10:59
https://ria.ru/20200429/1570716684.html
Названо число россиян, которые не боятся коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263861_0:0:3006:1691_1036x0_80_0_0_ff75d9a82e81a65ffbb6b5d7f2cd59e0.jpg
РИА Новости

Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

03:52 29.04.2020 (обновлено: 10:59 29.04.2020)
52436
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Тех, кто говорит, что коронавирус угрозы не несет, в России меньшинство. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, пишет газета "Ведомости".
Согласно исследованию холдинга "Ромир", сделанному по заказу ФоРГО, почти две трети россиян готовы в случае необходимости поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Кроме того, опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в стране и мире.

"Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин.

Социолог считает, что в дальнейшем показатели будут меняться — в частности, на первый план выйдут социальные страхи.

"Сейчас благодаря принимаемым мерам есть консолидация людей вокруг власти и ее действий, они стали больше доверять официальным источникам информации", — подчеркнул он.

В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших COVID-19, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФонд развития гражданского обществаЗдоровье - ОбществоРомирКонстантин КостинОбщество
Популярные комментарии
"Сейчас благодаря принимаемым мерам есть консолидация людей вокруг власти и ее действий, они стали больше доверять официальным источникам информации" - ну да, конечно :))
29 апреля, 04:17
Vasily Khazbulatov
60190019
Не верю зомбоящику и не смотрю его! Мозги народу вправили как надо, готов поспорить, что после этого якобы вируса, исчезнет много денег из фондов, которые ушли якобы на борьбу с якобы эпидемией!!!...Да опомнитесь, я маленьким был, ходил в школу, в 80-х...заболело гриппом в городе около 3 тысяч человек, школы закрывали на карантин, а сейчас в городе якобы 13 человек!!!...И всё конец света! Скажите от гриппа с осложнением ничего страшного не было? Всё это гон, не верю и не поверю, ну а последствия нас всех скоро накроют, в виде инфляций и прочих прелестей от наших руководителей! Здоровья всем!!
29 апреля, 05:53
Aleksey Torgashov
69100014
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