Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Тех, кто говорит, что коронавирус угрозы не несет, в России меньшинство. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, пишет газета "Ведомости".
Согласно исследованию холдинга "Ромир", сделанному по заказу ФоРГО, почти две трети россиян готовы в случае необходимости поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Кроме того, опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в стране и мире.
"Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин.
Социолог считает, что в дальнейшем показатели будут меняться — в частности, на первый план выйдут социальные страхи.
"Сейчас благодаря принимаемым мерам есть консолидация людей вокруг власти и ее действий, они стали больше доверять официальным источникам информации", — подчеркнул он.
В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших COVID-19, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.