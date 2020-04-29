Исследование: 65% россиян готовы поддержать введение жесткого карантина

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти две трети Почти две трети россиян готовы в случае необходимости поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, говорится в исследовании холдинга " Ромир ", сделанном по заказу Фонда развития гражданского общества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Целью было выяснить, как граждане РФ оценивают применяемые меры профилактики, действия властей по борьбе с распространением коронавируса, уровень сложностей и проблем, связанных с проводимыми мероприятиями, а также, какими источниками граждане пользуются и каким доверяют. В опросе по телефону приняли участие 2 тысячи человек в 45 субъектах РФ.

"Основная часть респондентов считает, что предпринимаемые властями меры оправданы и адекватны угрозе, а каждый четвертый отмечает, что меры недостаточны. Наибольшую поддержку (88%) получили меры в отношении граждан, представляющих угрозу для распространения вируса (инфицированные или контактирующие с инфицированными), почти две трети (65%) опрошенных граждан готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина", - говорится в отчете по исследованию.

При этом 37% граждан считает ряд ограничительных мер чрезмерными, в первую очередь отмечая среди таковых режим самоизоляции, штрафы, ограничения передвижения, пропускную систему.

Кроме того, "опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире: 78% респондентов очень или скорее волнует данная проблема, 56% считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу".

Абсолютное большинство граждан (90% респондентов) предпринимают профилактические меры: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, стараются не касаться лица руками. Трудности в повседневной жизни в связи с проведением ограничительных мероприятий испытывают 81% опрошенных, почти половина из них (49%) отмечают невозможность выйти на улицу, а затем уже другие проблемы: недостаток средств профилактики, изменение образа жизни, недостаток физической активности.