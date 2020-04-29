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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T01:22
https://ria.ru/20200429/1570714960.html
Исследование: 65% россиян готовы поддержать введение жесткого карантина
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570630786_22:732:1478:1551_1036x0_80_0_0_cf6ffe154793cbda255ebd1a80850cbc.jpg
РИА Новости

Исследование: 65% россиян готовы поддержать введение жесткого карантина

00:42 29.04.2020 (обновлено: 01:22 29.04.2020)
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовКурьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти две трети россиян готовы в случае необходимости поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, говорится в исследовании холдинга "Ромир", сделанном по заказу Фонда развития гражданского общества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Целью было выяснить, как граждане РФ оценивают применяемые меры профилактики, действия властей по борьбе с распространением коронавируса, уровень сложностей и проблем, связанных с проводимыми мероприятиями, а также, какими источниками граждане пользуются и каким доверяют. В опросе по телефону приняли участие 2 тысячи человек в 45 субъектах РФ.
"Основная часть респондентов считает, что предпринимаемые властями меры оправданы и адекватны угрозе, а каждый четвертый отмечает, что меры недостаточны. Наибольшую поддержку (88%) получили меры в отношении граждан, представляющих угрозу для распространения вируса (инфицированные или контактирующие с инфицированными), почти две трети (65%) опрошенных граждан готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина", - говорится в отчете по исследованию.
При этом 37% граждан считает ряд ограничительных мер чрезмерными, в первую очередь отмечая среди таковых режим самоизоляции, штрафы, ограничения передвижения, пропускную систему.
Кроме того, "опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире: 78% респондентов очень или скорее волнует данная проблема, 56% считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу".
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Абсолютное большинство граждан (90% респондентов) предпринимают профилактические меры: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, стараются не касаться лица руками. Трудности в повседневной жизни в связи с проведением ограничительных мероприятий испытывают 81% опрошенных, почти половина из них (49%) отмечают невозможность выйти на улицу, а затем уже другие проблемы: недостаток средств профилактики, изменение образа жизни, недостаток физической активности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
29210290
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РомирОбщество
Популярные комментарии
Штрафы раз в 5 увеличить и все сразу дома сядут. Да и живы останутся.
29 апреля, 01:01
ВВладимир
7000216
Лучше бы уже ввели его. А то блаблабла пятую неделю.
29 апреля, 00:56
АДАнтон Дарлок
500005
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