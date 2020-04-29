Астрономы рассказали о летящем к Земле астероиде

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Специалисты планируют наблюдать за летящим мимо Земли крупным астероидом, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии Специалисты планируют наблюдать за летящим мимо Земли крупным астероидом, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Астероид № 52768 (1998 OR2) диаметром от 1,8 до четырех километров подойдет к Земле на минимальную дистанцию 29 апреля в 12:56 мск. Расстояние между ним и планетой составит около 6,29 миллиона километров — это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны. Небесное тело является потенциально опасным, поскольку трасса его полета пересекает орбиту Земли.

"Каждое тело, которое прилетает, для науки интересно, не нужно его разглядывать с расстояния сотен миллионов километров, а оно тут будет близко, и, конечно же, будет программа наблюдений и оптическая, и радио", — сказал Шустов.

По его словам, с помощью радиотелескопов можно с точностью до миллиметров в секунду определить скорость движения астероида, построить его изображение и заглянуть под поверхность, изучив строение.

"Откуда берутся эти "монстры"? Они прилетают из главного пояса астероидов из-за такого явления, как резонанс с Юпитером", — пояснил ученый.

Речь идет о гравитационном "ударе" Юпитера, когда орбиты планеты и астероидов попадают в резонанс. Если бы не возмущения от самой массивной планеты, то астероидов, которые летают во внутренней части Солнечной системы, не осталось бы в течение десяти миллионов лет. Но на протяжении последних двух миллиардов лет темп "бомбардировки" Луны, по кратерам на которой делают оценку ученые, практически не менялся или менялся несущественно, пояснил Шустов.

Науке пока не известно, как космические тела попадают в зону резонанса, но эксперты пытаются разобраться в этом вопросе.

"Этот астероид тоже вылетел оттуда. Он достаточно большой — четыре километра. Как он перешел с круговой орбиты на вытянутую, для науки интересно", — отметил Шустов.

Тем не менее ученый заверил, что для Земли данный астероид опасности не представляет. "Это очень далеко", — отметил он.