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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T10:44
https://ria.ru/20200429/1570716361.html
"Жизнь не будет прежней": в Китае рассказали о последствиях пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

"Жизнь не будет прежней": в Китае рассказали о последствиях пандемии

03:12 29.04.2020 (обновлено: 10:44 29.04.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Китае местные жители поделились подробностями жизни в стране после пандемии коронавируса, пишет телеканал "360".
Нэнси Логан отметила, что в Пекине открыто множество парков, гуляет огромное количество горожан. При этом в местах большого скопления людей обязательно нужна маска, проверяют температуру. Сфера развлечений все еще закрыта.

"Это похоже на полурежим. Я так не скажу, что все вернулось на свои места. Только жизненно важные места возобновили работу", — рассказала она.

Саманта Мартин считает, что в китайской столице ограничения все еще крайне строгие. Большинство торговых центров возобновили работу, но очень осторожно, людям разрешили передвигаться по городу более свободно.
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"Многие объекты все еще закрыты, так как работают по более строгим правилам. Однако город определенно возвращается к жизни. Не думаю, что жизнь станет прежней. Лишь надеюсь, что она будет похожа на ту, которая была до пандемии", — уточнила женщина.
Кристен из Пекина указала на запрет сидеть за одним столом больше, чем втроем. Массовые собрания не поощряются, почти все перемещения отслеживают специальные приложения и QR-коды.

"Насколько я заметила, изменилось не так уж много", — говорит она.

Пандемия COVID-19 началась с Китая в конце прошлого года. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2, возбудителю инфекции, подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи больных скончались.
В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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