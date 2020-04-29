"Жизнь не будет прежней": в Китае рассказали о последствиях пандемии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Китае местные жители поделились подробностями жизни в стране после пандемии коронавируса, пишет телеканал " 360 ".

Нэнси Логан отметила, что в Пекине открыто множество парков, гуляет огромное количество горожан. При этом в местах большого скопления людей обязательно нужна маска, проверяют температуру. Сфера развлечений все еще закрыта.

"Это похоже на полурежим. Я так не скажу, что все вернулось на свои места. Только жизненно важные места возобновили работу", — рассказала она.

Саманта Мартин считает, что в китайской столице ограничения все еще крайне строгие. Большинство торговых центров возобновили работу, но очень осторожно, людям разрешили передвигаться по городу более свободно.

"Многие объекты все еще закрыты, так как работают по более строгим правилам. Однако город определенно возвращается к жизни. Не думаю, что жизнь станет прежней. Лишь надеюсь, что она будет похожа на ту, которая была до пандемии", — уточнила женщина.

Кристен из Пекина указала на запрет сидеть за одним столом больше, чем втроем. Массовые собрания не поощряются, почти все перемещения отслеживают специальные приложения и QR-коды.

"Насколько я заметила, изменилось не так уж много", — говорит она.

Пандемия COVID-19 началась с Китая в конце прошлого года. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2, возбудителю инфекции, подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи больных скончались.

В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.