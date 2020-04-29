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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:44
https://ria.ru/20200429/1570716173.html
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
https://cdn22.img.ria.ru/images/106449/80/1064498036_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_1c2d6360defb79f9c8b7b3d443a81b9c.jpg
РИА Новости

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

02:42 29.04.2020 (обновлено: 09:44 29.04.2020)
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© AP Photo / David KarpОдин из терминалов международного аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди
Один из терминалов международного аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди
© AP Photo / David Karp
Один из терминалов международного аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 апр — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту вылетел из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
По данным генконсульства, борт доставит на родину около 320 человек, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
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По информации общественной организации "Русская молодежь Америки", сегодняшним рейсом летят 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США.
"Особое внимание посольство во взаимодействии с нами уделяло гуманитарным случаям — это пожилые, больные, школьники, о которых речь шла в последнее время", — сказал журналистам пресс-секретарь генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.
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Ранее в МИД информировали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских детей в Соединенные Штаты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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29 апреля, 01:15Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНью-ЙоркАэрофлотНижний НовгородМоскваСШАОбществоВ мире
Популярные комментарии
Ни малейшего сочувствия не испытываю. Полетели в страну, которая ввела санкции против твоей Родины. Не вижу причин тратить бюджетные деньги на их возвращение. Да и Трамп обещал третий квартал великолепным.
29 апреля, 03:40
Эдик Камушкин
75200010
Вызывает сомнения, что эти пассажиры умудрились осознать где их место назначения по-жизни - кончится пандемия и опять разъедутся по всяким-разным "Куршавелям" тратить бабки и прожигать жизнь.
29 апреля, 04:29
Leonid
6600109
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