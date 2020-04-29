Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

По данным генконсульства, борт доставит на родину около 320 человек, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
По информации общественной организации "Русская молодежь Америки", сегодняшним рейсом летят 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США.
"Особое внимание посольство во взаимодействии с нами уделяло гуманитарным случаям — это пожилые, больные, школьники, о которых речь шла в последнее время", — сказал журналистам пресс-секретарь генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.
Ранее в МИД информировали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских детей в Соединенные Штаты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.