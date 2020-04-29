Евкуров рассказал о своем погибшем в Великой Отечественной войне дяде

"Люди ищут фотографии, информацию о своих воевавших родственниках, тем самым узнают что-то новое о своей семье, о тех нелегких годах и о войне. Многие начинают интересоваться историей и, тем самым, информационно и духовно обогащаются", - отметил Евкуров.