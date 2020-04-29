Евкуров рассказал о своем погибшем в Великой Отечественной войне дяде

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров рассказал, как его дядя погиб в боях под Одессой во время Великой отечественной войны.
"У меня многие родственники воевали, в том числе мой дядя Евкуров Ахмед Исиевич, который погиб в боях под Одессой в 1941 году", - сказал он в интервью газете "Красная звезда". Замминистра добавил, что внес информацию о нем в онлайн-проект "Дорога памяти". Сам проект он похвалил.
"Люди ищут фотографии, информацию о своих воевавших родственниках, тем самым узнают что-то новое о своей семье, о тех нелегких годах и о войне. Многие начинают интересоваться историей и, тем самым, информационно и духовно обогащаются", - отметил Евкуров.
Мультимедийную галерею "Дорога памяти" откроют на территории Главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Длина галереи составит 1418 шагов - по числу дней войны. Там разместят данные о более чем 33 миллионах участников войны и их фотографии.