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75 лет Великой Победы
2020-04-29T02:29
https://ria.ru/20200429/1570716096.html
Евкуров рассказал о своем погибшем в Великой Отечественной войне дяде
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911859_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0df3662d4e9bd530d39485bfaf1e46a0.jpg
РИА Новости

Евкуров рассказал о своем погибшем в Великой Отечественной войне дяде

02:29 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Ерешко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Алексей Ерешко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров рассказал, как его дядя погиб в боях под Одессой во время Великой отечественной войны.
"У меня многие родственники воевали, в том числе мой дядя Евкуров Ахмед Исиевич, который погиб в боях под Одессой в 1941 году", - сказал он в интервью газете "Красная звезда". Замминистра добавил, что внес информацию о нем в онлайн-проект "Дорога памяти". Сам проект он похвалил.
"Люди ищут фотографии, информацию о своих воевавших родственниках, тем самым узнают что-то новое о своей семье, о тех нелегких годах и о войне. Многие начинают интересоваться историей и, тем самым, информационно и духовно обогащаются", - отметил Евкуров.
Мультимедийную галерею "Дорога памяти" откроют на территории Главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Длина галереи составит 1418 шагов - по числу дней войны. Там разместят данные о более чем 33 миллионах участников войны и их фотографии.
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75 лет Великой ПобедыПатриотКрасная звездаВеликая Отечественная война (1941-1945)Юнус-Бек ЕвкуровОдессаОбщество
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