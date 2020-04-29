Эпидемиолог объяснил, почему в России не ввели жесткий карантин

"В Италии произошло самое неприятное. Они вводили красные зоны по мере распространения инфекции. Ограничительные меры не упреждали распространение инфекции, которая вначале была очень локально распределена на севере страны. Был шанс остановить ее там. Они вводили постепенно, и народ садился в машины и переезжал туда, где получше. Эти меры следовали за инфекцией, а не опережали. Мы уже так не сделали", — рассказал эксперт.