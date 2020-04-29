Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T10:52
https://ria.ru/20200429/1570715822.html
Эпидемиолог объяснил, почему в России не ввели жесткий карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570097749_0:127:2857:1734_1036x0_80_0_0_8eda98bb27347bd58918f24de4c05e7f.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог объяснил, почему в России не ввели жесткий карантин

02:10 29.04.2020 (обновлено: 10:52 29.04.2020)
35501
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление на дверях кафе в Новосибирске
Объявление на дверях кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России не ввели карантин из-за коронавируса, который является гораздо более жестким и драматическим состоянием по сравнению с режимом самоизоляции. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в интервью журналисту Владимиру Познеру в эфире "Первого канала".

"Это состояние, когда жизнь замирает, так замирает. Здесь мы все-таки действительно ограничиваем", — отметил эпидемиолог.

Он приводит в пример Италию, где ограничительные меры, в отличии от России, были введены не сразу на всей территории страны.
Санитарно-эпидемиологический контроль
29 апреля, 00:41Распространение нового коронавируса
Названы возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
"В Италии произошло самое неприятное. Они вводили красные зоны по мере распространения инфекции. Ограничительные меры не упреждали распространение инфекции, которая вначале была очень локально распределена на севере страны. Был шанс остановить ее там. Они вводили постепенно, и народ садился в машины и переезжал туда, где получше. Эти меры следовали за инфекцией, а не опережали. Мы уже так не сделали", — рассказал эксперт.
Специалист рассказал, в чем состоит разница между реальным карантином и ограничительными мерами.

"Настоящий карантин — это гораздо более полный запрет на все активности, передвижение, сообщение вплоть до введения войск и ограничительных мероприятий. Там запреты могут вводиться очень серьезно. Мы близко к этому не подходим", — подчеркнул Семенов.

Он заключил, что все идет к тому, чтобы в скором времени "ослабить эти вожжи".
В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших COVID-19, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве
28 апреля, 22:41Распространение нового коронавируса
Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России на август
60854890
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр СеменовЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПознерОбщество
Популярные комментарии
Почему забыли написать об обязательствах государства при введении настоящего карантина? Вот, с этого бы и начинали, что деньги в кубышке не для народа.
29 апреля, 06:10
sserj1679
4100106
ну тогда может быть Вы напишете об обязательствах государства, если они забыли? очень интересно что же такого государство нам должно
29 апреля, 08:30
ИИИлья И.
1000110
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
16:30СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе
16:30В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
16:30Ограничения сохранятся до появления вакцины от COVID-19, заявила Попова
16:30Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам
16:27Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
16:27Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
16:26В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
16:23Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
16:20Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
16:18В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
16:17Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
16:13Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
16:13Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
16:13Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
16:12Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю
Лента новостейМолния