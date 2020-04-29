Эпидемиолог объяснил, почему в России не ввели жесткий карантин

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России не ввели карантин из-за коронавируса, который является гораздо более жестким и драматическим состоянием по сравнению с режимом самоизоляции. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в интервью журналисту Владимиру Познеру в эфире "Первого канала".
"Это состояние, когда жизнь замирает, так замирает. Здесь мы все-таки действительно ограничиваем", — отметил эпидемиолог.
Он приводит в пример Италию, где ограничительные меры, в отличии от России, были введены не сразу на всей территории страны.
"В Италии произошло самое неприятное. Они вводили красные зоны по мере распространения инфекции. Ограничительные меры не упреждали распространение инфекции, которая вначале была очень локально распределена на севере страны. Был шанс остановить ее там. Они вводили постепенно, и народ садился в машины и переезжал туда, где получше. Эти меры следовали за инфекцией, а не опережали. Мы уже так не сделали", — рассказал эксперт.
Специалист рассказал, в чем состоит разница между реальным карантином и ограничительными мерами.
"Настоящий карантин — это гораздо более полный запрет на все активности, передвижение, сообщение вплоть до введения войск и ограничительных мероприятий. Там запреты могут вводиться очень серьезно. Мы близко к этому не подходим", — подчеркнул Семенов.
Он заключил, что все идет к тому, чтобы в скором времени "ослабить эти вожжи".
В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших COVID-19, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.
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