Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса планируется для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на других планетах. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным буксиром намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

Согласно материалам на сайте госзакупок, по госконтракту между Роскосмосом и его предприятием – Центром Келдыша, подписанным в 2016 году, предусматривались разработка, изготовление и испытания макета наземного прототипа ТЭМ.

Все работы были выполнены, за исключением завершающей стадии испытаний, которые должны были проводиться в Центре Келдыша на стенде, создаваемом Главным военно-строительным управлением номер 12.

"Причиной невыполнения (испытаний) является неготовность стендово-испытательной базы Центра Келдыша… строения номер 12, предназначенного для экспериментальной отработки действующего макета ЯЭДУ в условиях вакуума", - отмечается в материалах на сайте госзакупок.

В связи с этим Роскосмос принял решение расторгнуть госконтракт.

В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора Роскосмоса Юрия Урличича , представленной на "Королёвских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для проведения его летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.