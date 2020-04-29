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2020-04-29T01:20
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Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
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РИА Новости

Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира

01:20 29.04.2020
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
Транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса планируется для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на других планетах. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным буксиром намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.
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Согласно материалам на сайте госзакупок, по госконтракту между Роскосмосом и его предприятием – Центром Келдыша, подписанным в 2016 году, предусматривались разработка, изготовление и испытания макета наземного прототипа ТЭМ.
Все работы были выполнены, за исключением завершающей стадии испытаний, которые должны были проводиться в Центре Келдыша на стенде, создаваемом Главным военно-строительным управлением номер 12.
"Причиной невыполнения (испытаний) является неготовность стендово-испытательной базы Центра Келдыша… строения номер 12, предназначенного для экспериментальной отработки действующего макета ЯЭДУ в условиях вакуума", - отмечается в материалах на сайте госзакупок.
В связи с этим Роскосмос принял решение расторгнуть госконтракт.
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В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора Роскосмоса Юрия Урличича, представленной на "Королёвских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для проведения его летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.
Проект создания ТЭМ на основе ЯЭДУ мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполняется в России с 2010 года. Заявленная цель проекта – обеспечить лидирующие позиции в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, "качественно повышающих их функциональные возможности".
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