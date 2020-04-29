Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T01:15
https://ria.ru/20200429/1570715484.html
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США
https://cdn22.img.ria.ru/images/20682/55/206825535_0:154:3011:1848_1036x0_80_0_0_93a8ca36202c790c7a8b654430cf5721.jpg
РИА Новости

Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США

01:15 29.04.2020
18445
© РИА Новости / Павел Быков / Перейти в фотобанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка
© РИА Новости / Павел Быков
Перейти в фотобанк
Вид Нью-Йорка. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 29 апр - РИА Новости. Российские школьники, возвращающиеся на родину из США из-за ситуации с коронавирусом, рассказали РИА Новости о злоключениях, через которые им пришлось пройти в Штатах.
В аэропорту JFK Нью-Йорка идет регистрация на рейс "Аэрофлота", который, по данным генконсульства РФ, доставит около 320 россиян на родину. Вылет ожидается в 19.20 по местному времени (2.20 мск). Самолет повезет жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Табло с информацией об отмененных рейсах в аэропорту в Новом Орлеане
17 апреля, 16:59
Российским школьникам в США в ожидании рейсов помогали соотечественники
По данным общественной организации "Русская молодежь Америки", этим рейсом улетят 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США.
Молодой человек по имени Артем находился на обучении в США в штате Иллинойс по программе, которая началась в августе и завершалась в мае.
"Мое агентство в начале апреля сообщило, что больше не несет ответственность за меня. Теперь сам за себя, сказали", - рассказал Артем.
По его словам, член принимающей семьи является сотрудницей скорой помощи. "В один момент выяснилось, что она контактировала с больным коронавирусом. Ей пришлось самоизолироваться. Получилось, что надо было искать другое жилье. Но, слава богу, родные этой семьи приняли", - отметил Артем.
Здание Министерства иностранных дел РФ
24 апреля, 12:35
В МИД видят желание посольства США помочь в вопросе со школьниками
По его словам, проблема была в том, что агентство уже не несло ответственность за него в этой ситуации и не могло подобрать новую семью.
В свою очередь школьница Ирина сообщила, что агентство, которое организовывало ее обучение, только неделю назад поинтересовалось, не хочет ли россиянка покинуть США и вернуться в Россию на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом. "Они мне написали, что я должна сообщить своему посольству, хочу ли я уехать", - рассказала она.
"Никаких новостей о коронавирусе не предоставляли. Предложили написать в посольство только в конце апреля", - добавила школьница.
Ранее в МИД РФ информировали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Джон Салливан
24 апреля, 17:44Распространение нового коронавируса
Оставшимся в США школьникам помогают принимающие семьи, заявил Салливан
616737151
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Популярные комментарии
А у этих детей, интересно, родители есть?
29 апреля, 01:20
yozhik_2000
3530000
Программы обмена с США запрещены уже несколько лет. МИД это подтверждает. Амеры незаконно их продолжали, мягкая сила. Теперь школьники что-то мычат и не могут объяснить как туда попали. Нет ни одного названия этих программ.
29 апреля, 04:50
Эдик Камушкин
1810000
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
16:30Ограничения сохранятся до появления вакцины от COVID-19, заявила Попова
16:30Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам
16:27Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
16:27Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
16:26В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
16:23Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
16:20Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
16:18В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
16:17Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
16:13Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
16:13Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
16:13Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
16:12Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю
16:12В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
16:11Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
Лента новостейМолния