Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США

НЬЮ-ЙОРК, 29 апр - РИА Новости. Российские школьники, возвращающиеся на родину из Российские школьники, возвращающиеся на родину из США из-за ситуации с коронавирусом, рассказали РИА Новости о злоключениях, через которые им пришлось пройти в Штатах.

Санкт-Петербурга, В аэропорту JFK Нью-Йорка идет регистрация на рейс " Аэрофлота ", который, по данным генконсульства РФ, доставит около 320 россиян на родину. Вылет ожидается в 19.20 по местному времени (2.20 мск). Самолет повезет жителей Москвы Нижнего Новгорода , Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

По данным общественной организации "Русская молодежь Америки", этим рейсом улетят 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США.

Молодой человек по имени Артем находился на обучении в США в штате Иллинойс по программе, которая началась в августе и завершалась в мае.

"Мое агентство в начале апреля сообщило, что больше не несет ответственность за меня. Теперь сам за себя, сказали", - рассказал Артем.

По его словам, член принимающей семьи является сотрудницей скорой помощи. "В один момент выяснилось, что она контактировала с больным коронавирусом. Ей пришлось самоизолироваться. Получилось, что надо было искать другое жилье. Но, слава богу, родные этой семьи приняли", - отметил Артем.

По его словам, проблема была в том, что агентство уже не несло ответственность за него в этой ситуации и не могло подобрать новую семью.

В свою очередь школьница Ирина сообщила, что агентство, которое организовывало ее обучение, только неделю назад поинтересовалось, не хочет ли россиянка покинуть США и вернуться в Россию на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом. "Они мне написали, что я должна сообщить своему посольству, хочу ли я уехать", - рассказала она.

"Никаких новостей о коронавирусе не предоставляли. Предложили написать в посольство только в конце апреля", - добавила школьница.

Ранее в МИД РФ информировали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.