Пушков заявил о выходе России на плато по коронавирусу

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков допустил, что Россия выходит на плато по коронавирусу. Об этом он написал в твиттере.
"Полагаю, мы все же выходим на плато. Вот уже пять дней число новых выявленных случаев (заражения коронавирусом. — Прим. Ред.) колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним тысяч. Тенденция к росту небольшая — в районе пяти процентов в день", — отметил он.
"Но смертность у нас неизмеримо ниже", — заключил сенатор.
Выход на плато
По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России можно ожидать выхода на плато к середине мая.
При этом он добавил, что через несколько месяцев россияне забудут тяготы, вызванные распространением COVID-19, однако это не касается тех, кто потерял близких или сам переболел. Песков также подчеркнул, что государство продолжит помогать гражданам.
В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших COVID-19, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.