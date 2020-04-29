Пушков заявил о выходе России на плато по коронавирусу

"Полагаю, мы все же выходим на плато. Вот уже пять дней число новых выявленных случаев (заражения коронавирусом. — Прим. Ред.) колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним тысяч. Тенденция к росту небольшая — в районе пяти процентов в день", — отметил он.