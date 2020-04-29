Названы возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. К концу мая можно ожидать смягчения карантинных мер в России, заявил первый зампред комитета К концу мая можно ожидать смягчения карантинных мер в России, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью RT

Он также высоко оценил продление нерабочих дней до 11 мая. Парламентарий подчеркнул, что режим должен строго соблюдаться, а статистика по заболеванию COVID-19 сейчас "плавающая".

"Президент четко дал понять, что пик не пройден, надо быть готовыми к разным вариантам. Режим повышенной готовности не снижается. Необходимо по полной работать в части отражения атаки коронавируса", — заключил Рязанский.

В России выявили 93 тысячи заразившихся коронавирусом, около восьми тысяч человек уже излечились.

В понедельник Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Также президент поручил разработать рекомендации по постепенному снятию ограничений, введенных из-за COVID-19.

Глава государства и министр здравоохранения Михаил Мурашко также призвали граждан воздержаться от "посиделок в больших компаниях" во время майских праздников.