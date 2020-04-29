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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T08:18
https://ria.ru/20200429/1570714857.html
"Газпром" прокомментировал сообщения о бунте рабочих в Якутии
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_59500ed31fd4a319a740f47396298785.jpg
РИА Новости

"Газпром" прокомментировал сообщения о бунте рабочих в Якутии

00:40 29.04.2020 (обновлено: 08:18 29.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Якутии на Чаяндинском газоконденсатном месторождении вахтовые рабочие выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом.

Комментарий "Газпрома"

В службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск", комментируя сообщения о протестах, заявили, что вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения относится к другой подрядной организации.
"Мы не имеем права комментировать от имени другой компании", — сказал собеседник агентства.

Прокурорская проверка

Как сообщила республиканская прокуратура, сейчас проводится проверка соблюдения прав вахтовиков на Чаяндинском месторождении ОАО "Газпром добыча Ноябрьск", где объявлен карантин.
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В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению трудовых прав, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания.
В прокуратуре отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.

Принятые меры

Ранее сообщалось, что в обсерватор месторождения помещены 59 контактных лиц, в изоляторе находятся 28 человек с признаками ОРВИ. Шесть работников госпитализированы в больницу города Ленска, у троих подтвержден коронавирус. На территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО находятся 23 заболевших COVID-19.
Указом главы Якутии Айсена Николаева 17 апреля в поселках месторождения введен карантин. По его словам, в вахтовых поселках "Газпрома" проведен тотальный анализ 10,5 тысячи сотрудников. Он добавил, что по предварительной информации, число заболевших может оказаться "очень значительным".
Власти Якутии сообщили, что работников Чаяндинского месторождения начнут в ближайшие дни вывозить из региона.
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Чаяндинское месторождение

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших на востоке России, является, наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области, базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири".
По данным региональных властей, на месторождении находятся 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены свыше десяти тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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