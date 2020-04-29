"Газпром" прокомментировал сообщения о бунте рабочих в Якутии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Якутии на Чаяндинском газоконденсатном месторождении вахтовые рабочие выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом.

Комментарий "Газпрома"

В службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск", комментируя сообщения о протестах, заявили, что вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения относится к другой подрядной организации.

"Мы не имеем права комментировать от имени другой компании", — сказал собеседник агентства.

Прокурорская проверка

Как сообщила республиканская прокуратура, сейчас проводится проверка соблюдения прав вахтовиков на Чаяндинском месторождении ОАО "Газпром добыча Ноябрьск", где объявлен карантин.

В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению трудовых прав, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания.

В прокуратуре отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.

Принятые меры

Ранее сообщалось, что в обсерватор месторождения помещены 59 контактных лиц, в изоляторе находятся 28 человек с признаками ОРВИ. Шесть работников госпитализированы в больницу города Ленска , у троих подтвержден коронавирус. На территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО находятся 23 заболевших COVID-19.

Указом главы Якутии Айсена Николаева 17 апреля в поселках месторождения введен карантин. По его словам, в вахтовых поселках " Газпрома " проведен тотальный анализ 10,5 тысячи сотрудников. Он добавил, что по предварительной информации, число заболевших может оказаться "очень значительным".

Власти Якутии сообщили, что работников Чаяндинского месторождения начнут в ближайшие дни вывозить из региона.

Чаяндинское месторождение

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших на востоке России, является, наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области , базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода " Сила Сибири ".

По данным региональных властей, на месторождении находятся 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены свыше десяти тысяч человек.