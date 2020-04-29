В Мурманской области выявили еще 70 случаев коронавируса

"По состоянию на 23.30 28 апреля в Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1126: 922 на стройплощадке в Белокаменке (+55); 204 на остальной территории Мурманской области (+15)", - говорится в сообщении.