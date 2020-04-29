В Мурманской области выявили еще 70 случаев коронавируса

МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 70 человек в Мурманской области, 55 из них –рабочие на стройплощадке центра строительства морских сооружений в Белокаменке, почти 100 человек выздоровели, сообщил оперштаб региона.
"По состоянию на 23.30 28 апреля в Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1126: 922 на стройплощадке в Белокаменке (+55); 204 на остальной территории Мурманской области (+15)", - говорится в сообщении.
В штабе пояснили, что пять новых случаев выявлено в Кировско-Апатитском районе, где число инфицированных составляет 114 человек, шесть – в Печенгском районе, по одному в Мурманске (всего 30), Североморске (всего 10), Кольском (всего 4) и Ловозерском (всего 2) районах.⠀
Выздоровели и выписаны из больницы 98 пациентов. 1024 человека находятся на лечении, четыре человека скончались.
Во вторник на совещании по предупреждению распространения коронавируса в регионах губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что очаг в Белокаменке локализован.
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