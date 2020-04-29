Россияне стали чаще покупать билеты "в одну сторону"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В марте-апреле 2020 года зафиксировано рекордное увеличение доли бронирований авиабилетов "в одну сторону": в среднем по России она выросла с 49 до 64 процентов, сообщает Biletix
Данная тенденция коснулась почти всех городов-миллионников страны. Наибольшая доля продаж авиабилетов в одну сторону за прошедшие два месяца зафиксирована в Красноярске (76 процентов), а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Волгограде (по 73 процента).
В двух крупнейших российских городах отмечено серьезное превышение количества вылетов в одну сторону над прилетами. Лидерами рейтинга стали Москва (на 97 процентов) и Санкт-Петербург (на 40 процентов), а также Воронеж (на 32 процента). При этом в Омске и Перми количество "приехавших" туристов превысило количество "уехавших".
16 апреля, 08:00ТуризмОнлайн-туризм. Как сидя дома посмотреть весь мир