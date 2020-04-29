В европейских городах станет больше велодорожек и меньше машин

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Европейские города планируют улучшить инфраструктуру для велосипедистов, Европейские города планируют улучшить инфраструктуру для велосипедистов, сообщает "ЕвроПульс".

Больше 100 городов во Франции собираются в ближайшее время стать дружелюбнее для велосипедистов. Париж планирует создать 650 километров новых велодорожек. Первый этап завершится уже к 11 мая, когда частично ослабят карантинный режим.

Улучшение велосипедной инфраструктуры власти столицы Франции планировали и раньше. Мэрия обещала к Олимпийским играм 2024 года сделать пригодными для езды на велосипеде все улицы, убрав для этого с обочин 72 процента парковочных мест. Благодаря карантину эти планы удастся реализовать быстрее.

Среди других французских городов, которые планируют активно развивать велосипедную инфраструктуру в ближайшее время – Лилль, Руан, Ле-Ман и Марсель.