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Туризм
2020-04-29T04:14
https://ria.ru/20200429/1570682497.html
В европейских городах станет больше велодорожек и меньше машин
https://cdn25.img.ria.ru/images/155525/82/1555258281_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_ab039a677e35cec833da84b354654fd0.jpg
РИА Новости

В европейских городах станет больше велодорожек и меньше машин

04:14 29.04.2020
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CC0 / kirkandmimi / Велосипедная прогулка в Париже
Велосипедная прогулка в Париже
CC0 / kirkandmimi /
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Европейские города планируют улучшить инфраструктуру для велосипедистов, сообщает "ЕвроПульс".
Больше 100 городов во Франции собираются в ближайшее время стать дружелюбнее для велосипедистов. Париж планирует создать 650 километров новых велодорожек. Первый этап завершится уже к 11 мая, когда частично ослабят карантинный режим.
Улучшение велосипедной инфраструктуры власти столицы Франции планировали и раньше. Мэрия обещала к Олимпийским играм 2024 года сделать пригодными для езды на велосипеде все улицы, убрав для этого с обочин 72 процента парковочных мест. Благодаря карантину эти планы удастся реализовать быстрее.
Среди других французских городов, которые планируют активно развивать велосипедную инфраструктуру в ближайшее время – Лилль, Руан, Ле-Ман и Марсель.
Недавно о планах расширить велосипедную и пешеходную инфраструктуру сообщил Милан. В городе не меньше 35 километров автодорог "перейдут" к велосипедистам и пешеходам.
Ключевская сопка
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