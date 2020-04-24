После пандемии власти Милана хотят сократить число автомобилей в городе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Власти Милан планируют сделать город более зеленым и чистым, выделив большее пространства для пешеходов и велосипедистов, Власти Милан планируют сделать город более зеленым и чистым, выделив большее пространства для пешеходов и велосипедистов, сообщает Lonely Planet.

Жители Милана и окружающего его региона Ломбардия сильно пострадали от пандемии COVID-19. Из-за карантина пробки на дорогах снизились на 30-75 процентов. Местные отмечают, что из-за этого воздух стал чище и небо голубее. По данным Европейского агентства по окружающей среде, средний уровень диоксида азота снизился на 24 процента по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

Теперь власти Милана хотят после снятия ограничительных мер в мае побудить жителей снизить свою зависимость от автомобилей. При этом чиновники объявили, что 35 километров городских улиц будут отданы для велосипедистов и пешеходов.

"Мы годами работали над сокращением использования автомобилей. Если все водят машину, то не остается места для людей, нет места для перемещения, нет места для коммерческой деятельности вне магазинов, — говорит Марко Гранелли, советник Милана по мобильности и обществу. — Конечно, мы должны возродить экономику, но иначе, чем раньше".