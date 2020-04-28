Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Ульянов пояснил, что американская сторона "рассчитывает найти зацепку" в формулировках пункта 10 упомянутой резолюции, где перечисляются все страны, участвовавшие в переговорах по СВПД, включая Соединенные Штаты, и где все они вместе именуются участниками ядерной сделки.

"Они, видимо, будут пытаться использовать это как формальный предлог для того, чтобы настаивать на сохраняющемся за собою статусе участника СВПД. Аргументация, конечно, смехотворная. Всем известно, что в 8 мая 2018 года Вашингтон официально объявил о выходе из ядерной сделки. Все понимают нелепость такой постановки вопроса... Не думаю, чтобы члены Совета Безопасности были готовы поддержать претензию американцев остаться участниками СВПД. Все понимают, что это дикость. Но проблем создать такие заходы могут очень много", - подчеркнул постпред РФ.