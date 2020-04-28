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Религия и мировоззрение
2020-04-28T23:25
https://ria.ru/20200428/1570713770.html
ВРНС поддержал просьбу депутата ГД предоставить священникам спецпропуска
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569969100_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4434485076c8d78bbdf4b0eb83d8bdc2.jpg
РИА Новости

ВРНС поддержал просьбу депутата ГД предоставить священникам спецпропуска

23:25 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКазаки патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
Казаки патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова облегчить предоставление пропусков для представителей духовенства, заявил РИА Новости руководитель правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев.
Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой облегчить получение пропусков для представителей традиционных конфессий России. Например, это нужно, чтобы священники могли причащать на дому больных людей.
"Мы поддерживаем эту инициативу. Правозащитный центр работает в том же направлении", - сказал Силантьев.
Ранее Правозащитный центр (ВРНС) опубликовал письмо к прокурору Москвы Денису Попову. Его попросили дать правовую оценку ограничениям, которые столичная власть применила из-за распространения коронавируса. В письме сказано, что волонтеры, духовенство и сотрудники храмов в Москве не могут указать посещение религиозного учреждения как цель для получения цифрового пропуска, что является ограничением права на вероисповедание.
"На наше обращение к прокурору Москвы ответа еще не поступило, но пока не истек официальный срок рассмотрения таких обращений. Тем не менее, это актуально, поскольку неизвестно, как долго продлятся ограничения", - подытожил Силантьев.
Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Позже эти меры неоднократно продляли.
По информации сайта РПЦ, Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В работе ВРНС принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
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9210425
Религия и мировоззрениеРелигияВРНСНовости - Религия и мировоззрениеВиталий МилоновМихаил МишустинРусская православная церковьГосдума РФСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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