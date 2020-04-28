ВРНС поддержал просьбу депутата ГД предоставить священникам спецпропуска

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова облегчить предоставление пропусков для представителей духовенства, заявил РИА Новости руководитель правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой облегчить получение пропусков для представителей традиционных конфессий России. Например, это нужно, чтобы священники могли причащать на дому больных людей.

"Мы поддерживаем эту инициативу. Правозащитный центр работает в том же направлении", - сказал Силантьев.

Ранее Правозащитный центр (ВРНС) опубликовал письмо к прокурору Москвы Денису Попову. Его попросили дать правовую оценку ограничениям, которые столичная власть применила из-за распространения коронавируса. В письме сказано, что волонтеры, духовенство и сотрудники храмов в Москве не могут указать посещение религиозного учреждения как цель для получения цифрового пропуска, что является ограничением права на вероисповедание.

"На наше обращение к прокурору Москвы ответа еще не поступило, но пока не истек официальный срок рассмотрения таких обращений. Тем не менее, это актуально, поскольку неизвестно, как долго продлятся ограничения", - подытожил Силантьев.

Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Позже эти меры неоднократно продляли.