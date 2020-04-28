Российские буддисты празднуют 25-летие интронизации Хамбо-ламы Аюшеева

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Большой торжественный хурал (молебен), посвященный 25-летию интронизации главы Буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева, прошел во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России (БТСР), сообщается на сайте сангхи.

"Молебны прошли во всех дацанах БТСР. Их более 50: от Санкт-Петербурга до Якутска. В том числе вся этническая Бурятия: Забайкальский край, Иркутская область и Республика Бурятия", - рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

По ее словам, из-за коронавируса молебны прошли без прихожан, в том числе в Иволгинском дацане в Бурятии.

"В связи с режимом самоизоляции присутствовали только ламы Иволгинского дацана, которые провели специальный молебен с пожеланиями долголетия Хамбо-ламе и по традиции совершили ритуал подношения мандалы. Мандалу обычно подносят буддам, высоким учителям и Хамбо-ламам", - уточнила Намсараева.

Дамба Аюшеев избран XXIV Пандита Хамбо-ламой 28 апреля 1995 года. Он стал главой Центрального духовного управления буддистов РФ, впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную сангху России (БТСР) — одного из буддийских объединений РФ.

По информации сайта БТСР, за время пребывания Аюшеева на этом посту "был вновь возведен дацан на Верхней Березовке (в Улан-Удэ)", открыты два буддийских института (в Иволгинском и Агинском дацанах), открыты новые дацаны и дуганы на территории этнической Бурятии.