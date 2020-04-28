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Религия и мировоззрение
2020-04-29T12:05
https://ria.ru/20200428/1570713361.html
Российские буддисты празднуют 25-летие интронизации Хамбо-ламы Аюшеева
https://cdn21.img.ria.ru/images/146455/39/1464553959_0:222:2854:1827_1036x0_80_0_0_7caac449c3946605c04220d1deb40c6d.jpg
РИА Новости

Российские буддисты празднуют 25-летие интронизации Хамбо-ламы Аюшеева

22:57 28.04.2020 (обновлено: 12:05 29.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк100-летие дацана в Санкт-Петербурге
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Большой торжественный хурал (молебен), посвященный 25-летию интронизации главы Буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева, прошел во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России (БТСР), сообщается на сайте сангхи.
"Молебны прошли во всех дацанах БТСР. Их более 50: от Санкт-Петербурга до Якутска. В том числе вся этническая Бурятия: Забайкальский край, Иркутская область и Республика Бурятия", - рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.
По ее словам, из-за коронавируса молебны прошли без прихожан, в том числе в Иволгинском дацане в Бурятии.
"В связи с режимом самоизоляции присутствовали только ламы Иволгинского дацана, которые провели специальный молебен с пожеланиями долголетия Хамбо-ламе и по традиции совершили ритуал подношения мандалы. Мандалу обычно подносят буддам, высоким учителям и Хамбо-ламам", - уточнила Намсараева.
Дамба Аюшеев избран XXIV Пандита Хамбо-ламой 28 апреля 1995 года. Он стал главой Центрального духовного управления буддистов РФ, впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную сангху России (БТСР) — одного из буддийских объединений РФ.
По информации сайта БТСР, за время пребывания Аюшеева на этом посту "был вновь возведен дацан на Верхней Березовке (в Улан-Удэ)", открыты два буддийских института (в Иволгинском и Агинском дацанах), открыты новые дацаны и дуганы на территории этнической Бурятии.
Аюшеев - член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, входит в президиум Межрелигиозного совета России и президиум Межрелигиозного совета стран СНГ.
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
17 марта, 13:53Религия и мировоззрение
Российские буддисты станут читать молебны в защиту от коронавируса
1220011
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеСНГДамба АюшеевАгинскоеЗабайкальский крайОбщество
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