Чешский МИД назвал ноту российского посольства "ненадлежащей"

"МИД (Чехии) отослал ответ на российскую ноту, которую мы считаем ненадлежащей, поскольку она направлена на ограничение работы независимых СМИ. Чехия выполняет и далее будет выполнять все свои обязательства, вытекающие из международного права. Неправда, что Чехия каким-либо образом нарушила эти обязательства. В Чешской Республике действует свобода печати и запрет цензуры в соответствии с Декларацией основных прав и свобод. В эти свободы МИД не вмешивается и вмешиваться не будет. Мы отвергаем и попытки этого со стороны другого государства. Обращаем также внимание на Договор о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга", - говорится в заявлении представителя МИД Чехии.