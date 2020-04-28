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2020-04-28T21:30
https://ria.ru/20200428/1570712089.html
Чешский МИД назвал ноту российского посольства "ненадлежащей"
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РИА Новости

Чешский МИД назвал ноту российского посольства "ненадлежащей"

21:30 28.04.2020
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CC BY-SA 3.0 IGO / Picasa / Černínský palácЗдание Министерства иностранных дел Чехиии
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
CC BY-SA 3.0 IGO / Picasa / Černínský palác
Здание Министерства иностранных дел Чехиии. Архивное фото
ПРАГА, 28 апр - РИА Новости. МИД Чехии считает "ненадлежащей" ноту посольства РФ в Праге, направленную в понедельник в чешское дипведомство в связи со статьей в еженедельнике Respekt о прибытии в республику некоего мужчины с диппаспортом РФ и с ядом рицином в чемодане якобы с целью отравить некоторых муниципальных политиков Праги, заявила во вторник представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
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Посольство РФ в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на утку. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
"МИД (Чехии) отослал ответ на российскую ноту, которую мы считаем ненадлежащей, поскольку она направлена на ограничение работы независимых СМИ. Чехия выполняет и далее будет выполнять все свои обязательства, вытекающие из международного права. Неправда, что Чехия каким-либо образом нарушила эти обязательства. В Чешской Республике действует свобода печати и запрет цензуры в соответствии с Декларацией основных прав и свобод. В эти свободы МИД не вмешивается и вмешиваться не будет. Мы отвергаем и попытки этого со стороны другого государства. Обращаем также внимание на Договор о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга", - говорится в заявлении представителя МИД Чехии.
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Одновременно чешское агентство ЧТК сообщило во вторник, что представитель МИД Зузана Штихова дополнила свое заявление информацией о том, что ни глава МИД Томаш Петршичек, ни его заместители не планируют в настоящее время никакие прямые переговоры с послом РФ в Праге Александром Змеевским по поводу нынешних споров между обеими странами.
Кроме того, согласно информации ЧТК, Штихова высказалась и по поводу приезда в Прагу мужчины с российским диппаспортом. "Фактом является то, что примерно три недели назад из служебной командировки вернулся в Прагу аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно встретили в аэропорту. По деталям МИД высказываться не будет, это вопрос к спецслужбам", - сказала Штихова.
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РоссияТомаш ПетршичекМария ЗахароваСергей ЛавровМИД ЧехииЧехияПрагаИван КоневВ мире
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