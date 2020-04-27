Захарова оценила расследование чешских СМИ о покушении на политиков

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Расследование чешских СМИ о приезде в страну якобы сотрудника российских спецслужб - это фейк и очередной раздражитель в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что в страну якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Как сообщалось, ряд высокопоставленных чиновников был взят под усиленную охрану, среди них был и староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о расследовании чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников - по его словам, это похоже на очередную "утку".
27 апреля, 18:36Посольство опровергло сообщения о покушении на чешских политиков
По словам Захаровой, природа появления этой информации - это большой повод для "хорошего журналистского расследования". "В последние годы было создано немало евроструктур, которые занимаются фейками, вбросами и так далее. Пусть они обратят внимание на эту очередную порцию какого-то - я даже не знаю, как это охарактеризовать - фейка, дезинформации, вбросов", - сказала она в эфире программы "60 минут".
Захарова отметила, что подобные ситуации являются фактором раздражения в двусторонних отношениях. "Очевидно, нашими двусторонними отношениями между Москвой и Прагой начинают заниматься третьи силы, а именно, просто их портить", - сказала дипломат. Она напомнила об имевшем место ряде вбросов и недружественных шагов, который "явно говорит о том, что кому-то неймется испортить отношения между Москвой и Прагой".
Захарова привела в пример ситуацию с памятником советскому маршалу Ивану Коневу. "За ней явно стояла американская кампания, которая всю эту историю так или иначе информационно, логистически просто спонсировала", - отметила она.
"Такие вещи не могут оставаться без внимания и профильного журналистского сообщества, и всех тех многочисленных структур, а их очень много в Брюсселе было создано, которые должны бороться с дезинформацией. Очень хочется, чтобы скрупулёзно были выявлены эти источники, понятно было, откуда пришла эта информация, кто ее вбросил, кто её растиражировал", - сказала она.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник Коневу. По словам инициатора сноса, старосты района Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века. Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.