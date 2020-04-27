Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T19:20
https://ria.ru/20200427/1570647881.html
Захарова оценила расследование чешских СМИ о покушении на политиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568240522_569:0:2472:1070_1036x0_80_0_0_1fdd0d6643c82dd2997d81ff7c0f5968.jpg
РИА Новости

Захарова оценила расследование чешских СМИ о покушении на политиков

19:20 27.04.2020
14160
© РИА Новости / Евгений ОдиноковОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Расследование чешских СМИ о приезде в страну якобы сотрудника российских спецслужб - это фейк и очередной раздражитель в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что в страну якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Как сообщалось, ряд высокопоставленных чиновников был взят под усиленную охрану, среди них был и староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о расследовании чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников - по его словам, это похоже на очередную "утку".
Прага, Чехия
27 апреля, 18:36
Посольство опровергло сообщения о покушении на чешских политиков
По словам Захаровой, природа появления этой информации - это большой повод для "хорошего журналистского расследования". "В последние годы было создано немало евроструктур, которые занимаются фейками, вбросами и так далее. Пусть они обратят внимание на эту очередную порцию какого-то - я даже не знаю, как это охарактеризовать - фейка, дезинформации, вбросов", - сказала она в эфире программы "60 минут".
Захарова отметила, что подобные ситуации являются фактором раздражения в двусторонних отношениях. "Очевидно, нашими двусторонними отношениями между Москвой и Прагой начинают заниматься третьи силы, а именно, просто их портить", - сказала дипломат. Она напомнила об имевшем место ряде вбросов и недружественных шагов, который "явно говорит о том, что кому-то неймется испортить отношения между Москвой и Прагой".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
27 апреля, 14:46
Песков назвал сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников "уткой"
Захарова привела в пример ситуацию с памятником советскому маршалу Ивану Коневу. "За ней явно стояла американская кампания, которая всю эту историю так или иначе информационно, логистически просто спонсировала", - отметила она.
"Такие вещи не могут оставаться без внимания и профильного журналистского сообщества, и всех тех многочисленных структур, а их очень много в Брюсселе было создано, которые должны бороться с дезинформацией. Очень хочется, чтобы скрупулёзно были выявлены эти источники, понятно было, откуда пришла эта информация, кто ее вбросил, кто её растиражировал", - сказала она.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник Коневу. По словам инициатора сноса, старосты района Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века. Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
27 апреля, 15:08
МИД Чехии готов начать переговоры с Россией о передаче памятника Коневу
65721511
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий ПесковЧехияПрагаВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
Лента новостейМолния