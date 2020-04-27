Захарова оценила расследование чешских СМИ о покушении на политиков

Захарова привела в пример ситуацию с памятником советскому маршалу Ивану Коневу. "За ней явно стояла американская кампания, которая всю эту историю так или иначе информационно, логистически просто спонсировала", - отметила она.

Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник Коневу. По словам инициатора сноса, старосты района Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века. Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.