В Подмосковье приостановят дистанционное обучение

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дистанционное обучение в Подмосковье приостанавливается в период майских праздников с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок ограничений по коронавирусу до 11 мая включительно.
"Приостанавливается дистанционное обучение в период майских праздников: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая (включительно)", - говорится в сообщении.
"Федеральным и негосударственным образовательным организациям дошкольного образования предлагается организовать работу дежурных групп с соблюдением в них санитарного режима", - добавляется в сообщении.
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