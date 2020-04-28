В Петербурге продлили режим ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Принятые ранее в . Принятые ранее в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции сохранятся до 12 мая, сообщил губернатор города Александр Беглов

"В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Берегите себя! Вместе мы справимся!" - сказал губернатор в видеообращении, распространенном его пресс-службой.

"У нас идет война с невидимым и потому особо опасным врагом. На передовой - врачи, медсестры, санитарки. Они - наши офицеры и солдаты. Все, кто работает в больницах и поликлиниках нашего города. К сожалению, они также болеют. Четверо врачей находятся в реанимации Боткинской больницы. Смертельная угроза сохраняется и Петербург несет потери", - добавил Беглов.

Он отметил, что подписал постановление о порядке выплат всем медикам, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией.

Беглов поблагодарил за труд медиков, а также волонтеров, студентов и предпринимателей за помощь в борьбе с COVID-19.

"Мы аккумулировали все ресурсы. В борьбу с эпидемией включились не только медики, но и предприниматели, студенты, служащие, волонтеры... Всем огромное спасибо! Но хочу напомнить, что каждый из вас может спасти здоровье не только своих родных и близких, но и жизнь врачей и медсестер! Оставайтесь дома", - сказал Беглов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции ранее был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.