Выпускникам школ Подмосковья помогут подготовиться к экзаменам онлайн

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что для областных школьников организовали дистанционное обучение. Им помогут подготовиться к экзаменам в онлайн-режиме, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что программа дистанционного обучения разработана совместно с Министерством просвещения. Чтобы иметь доступ к урокам, которые размещены на портале "Смотри ЕГЭ", необходимо получить индивидуальный код доступа. Более 140 учителей подготовили уроки для онлайн-трансляций.
"Портал впервые становится образовательной площадкой для школьников. Для ребят это прекрасная возможность удаленно изучать и закреплять учебный материал", — прокомментировала Каклюгина.
По ее словам, трансляция идет из девяти школ – пунктов проведения ЕГЭ в городских округах Электросталь, Химки, Раменский, Подольск, Одинцово, Мытищи, Красногорск, Коломенский и Дмитров.