Выпускникам школ Подмосковья помогут подготовиться к экзаменам онлайн

Отмечается, что программа дистанционного обучения разработана совместно с Министерством просвещения. Чтобы иметь доступ к урокам, которые размещены на портале "Смотри ЕГЭ", необходимо получить индивидуальный код доступа. Более 140 учителей подготовили уроки для онлайн-трансляций.