Патриарх Кирилл помолился обо всех скончавшихся от COVID-19 священниках

"В день Радоницы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию и пасхальное поминовение усопших. За литургией святейший владыка вознес молитву о упокоении новопреставленных священнослужителей Русской православной церкви", - говорится в сообщении.