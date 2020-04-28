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Религия и мировоззрение
2020-04-28T19:06
https://ria.ru/20200428/1570706181.html
Патриарх Кирилл помолился обо всех скончавшихся от COVID-19 священниках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259215_0:396:2748:1942_1036x0_80_0_0_b7364f00d4b0ef0f770c757fdb2bf7ef.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл помолился обо всех скончавшихся от COVID-19 священниках

19:05 28.04.2020 (обновлено: 19:06 28.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, в день общецерковного поминовения усопших, совершил Божественную литургию и помолился об упокоении всех недавно скончавшихся от коронавируса священнослужителях Русской православной церкви, сообщает сайт РПЦ.
"В день Радоницы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию и пасхальное поминовение усопших. За литургией святейший владыка вознес молитву о упокоении новопреставленных священнослужителей Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Богослужение было совершено в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ московского поселка Переделкино, уточнили в патриархии.
Ранее рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила о том, что в результате заражения COVID-19 скончались четверо представителей духовенства РПЦ. Это епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига и служители Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов.
Радоница - день поминовения усопших в Русской православной церкви, приходится всегда на девятый день после Пасхи.
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