Путин: все, что планировали на 9 мая, обязательно состоится

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, включая парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", но только тогда, когда ситуация станет безопасна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится: проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего - вдвойне - для наших ветеранов", - заявил Путин во вторник на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ, которое показали в эфире телеканала "Россия 24".