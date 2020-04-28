Путин: все, что планировали на 9 мая, обязательно состоится

"Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится: проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего - вдвойне - для наших ветеранов", - заявил Путин во вторник на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ, которое показали в эфире телеканала "Россия 24".