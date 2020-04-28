В омском отделении ЕР прокомментировали раздачу цыплят во время изоляции

ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Омское отделение партии "Единая Россия" во вторник прокомментировало проведение акции по раздаче суточных цыплят в сёлах региона.
Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили, что омское отделение партии "Единая Россия" проводит акцию по раздаче цыплят населению во время действия режима самоизоляции в Омской области. В отделении партии подтвердили, что такая акция действительно проводится. По данным сайта "Единой России", в регионе она стартовала 15 апреля для "поддержки малоимущих семей и стимулирования развития семейного подсобного хозяйства".
"Омское региональное отделение партии "Единая Россия" совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области при спонсорской поддержке ООО "Птицефабрика Любинская" запустили благотворительную акцию по выдаче цыплят сельским семьям на безвозмездной основе. Также к акции присоединится ЗАО "Иртышское" Омского района", - сообщается на сайте.
"Акция проводится ежегодно совместно с Минсельхозом Омской области. Мы являемся операторами. В этом году планировалось раздать 700 тысяч суточных цыплят. Все проводится с соблюдением мер безопасности, имеются маски, перчатки, прочие средства защиты, дистанция соблюдена. Что касается фото, которые распространились в соцсетях, мы не можем отвечать за них, это снимки не наши, какого они срока давности - неизвестно, они вполне могли быть сделаны в прошлые годы", - пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения "Единой России".
В региональном отделении добавили, что список нуждающихся составляют администрации районов, которые на месте помогают организовывать выдачу птицы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.