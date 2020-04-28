В омском отделении ЕР прокомментировали раздачу цыплят во время изоляции

"Омское региональное отделение партии "Единая Россия" совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области при спонсорской поддержке ООО "Птицефабрика Любинская" запустили благотворительную акцию по выдаче цыплят сельским семьям на безвозмездной основе. Также к акции присоединится ЗАО "Иртышское" Омского района", - сообщается на сайте.