Путин обсудит с правительством ограничения по казначейским кредитам

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отдельно обсудит с правительством вопрос ограничений по казначейским кредитам, вынесенный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
На совещании по борьбе с коронавирусом в регионах Чибис заявил, что видит риски кассовых разрывов в бюджете и риски выпадающих доходов с учетом дополнительных расходов.
"Уже принято решение по казначейским кредитам – они даются с 90 до 180 дней, но пока есть ограничение 1/12 от доходов бюджета. Я бы очень просил, думаю, мои коллеги из регионов поддержат, хотя бы планку в два раза повысить – вот этот возможный лимит – и дать возможность их до конца года не возвращать", - сказал Чибис.
"Что касается лимитов, это отдельно обсудим с правительством, с Минфином", - сказал Путин.
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