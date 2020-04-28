Путин обсудит с правительством ограничения по казначейским кредитам

На совещании по борьбе с коронавирусом в регионах Чибис заявил, что видит риски кассовых разрывов в бюджете и риски выпадающих доходов с учетом дополнительных расходов.

"Уже принято решение по казначейским кредитам – они даются с 90 до 180 дней, но пока есть ограничение 1/12 от доходов бюджета. Я бы очень просил, думаю, мои коллеги из регионов поддержат, хотя бы планку в два раза повысить – вот этот возможный лимит – и дать возможность их до конца года не возвращать", - сказал Чибис.