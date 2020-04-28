Власти Верхневолжья одобрили второй пакет мер поддержки бизнеса

ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Второй пакет мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии . Второй пакет мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии коронавируса , одобрили власти Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ранее одобренный план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области дополнительно добавлены 11 мер поддержки. Они сформированы на основе предложений предпринимательского сообщества, анализа федеральных мер поддержки и мер, которые действуют в других регионах страны.

Первый пакет мер поддержки, разработанный по инициативе главы региона, был утвержден в марте.

"В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи", – сказал губернатор области Игорь Руденя.

Во втором пакете мер поддержки расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год. Эти льготы будут распространяться дополнительно на более чем 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения и для 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

Ещё одна новая мера финансовой поддержки - реструктуризация Фондом содействия предпринимательству Тверской области задолженности по действующим договорам займа с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Также до 1 июня будет разработан механизм оказания поддержки владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим помещения субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду, при условии снижения арендной платы для арендаторов.