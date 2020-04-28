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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-04-28T18:36
https://ria.ru/20200428/1570704341.html
Власти Верхневолжья одобрили второй пакет мер поддержки бизнеса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705427_0:148:2000:1274_1036x0_80_0_0_54253de1640efecfb55ee4e9d6535d3f.jpg
РИА Новости

Власти Верхневолжья одобрили второй пакет мер поддержки бизнеса

18:36 28.04.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Второй пакет мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии коронавируса, одобрили власти Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ранее одобренный план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области дополнительно добавлены 11 мер поддержки. Они сформированы на основе предложений предпринимательского сообщества, анализа федеральных мер поддержки и мер, которые действуют в других регионах страны.
Первый пакет мер поддержки, разработанный по инициативе главы региона, был утвержден в марте.
"В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Во втором пакете мер поддержки расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год. Эти льготы будут распространяться дополнительно на более чем 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения и для 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.
Тверь
28 апреля, 16:45Тверская область
Тверские власти разработали новый комплекс мер поддержки экономики
Ещё одна новая мера финансовой поддержки - реструктуризация Фондом содействия предпринимательству Тверской области задолженности по действующим договорам займа с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Также до 1 июня будет разработан механизм оказания поддержки владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим помещения субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду, при условии снижения арендной платы для арендаторов.
План мероприятий дополнен общесистемными мерами, включая содействие предпринимателям в обеспечении бесперебойного функционирования организаций сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, организация вывода субъектов малого и среднего предпринимательства на электронные торговые платформы, стимулирование онлайн-торговли, развитие сервисов доставки и другие. Для расширения рынков сбыта организациям Тверской области будет оказываться содействие в сертификации производимых ими средств индивидуальной защиты.
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Тверская областьИгорь Руденя
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